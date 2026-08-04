Leandro Paredes hat bei der WM für negative Schlagzeilen gesorgt. Die lässt er jetzt auch im Liga-Alltag folgen.

Leandro Paredes bleibt sich treu: Der Argentinier hat nach der WM auch im Ligabetrieb für einen Eklat gesorgt. Der Vorfall ereignete sich beim 2:2 seiner Boca Juniors bei den Newell’s Old Boys.

Nach einem Foul an Facundo Guch schien die Situation in der 67. Minute eigentlich schon vorbei, da der Schiedsrichter gepfiffen hatte. Als der Ball jedoch vor Paredes landete, drosch er ihn aus kurzer Distanz mit voller Wucht auf Guch.

Die Folge war eine Rudelbildung, Paredes sah Gelb und konnte die ganze Aufregung nicht nachvollziehen.