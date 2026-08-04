FC Bayern vs. Jeju SK jetzt live im TV & Stream: Wer überträgt das Testspiel heute?

Der FC Bayern bestreitet Anfang August eine einwöchige Asientour und trifft in Südkorea auf den Jeju SK. ran liefert alle Infos zum Testspiel.

Der FC Bayern kehrt der Heimat für eine Woche den Rücken und bestreitet nach dem Tegernsee-Trainingslager eine einwöchige Asien-Tour (1. bis 8. August). Die Marketing-Reise führt die Münchner nach Südkorea, wo am 4. August ein Testspiel bei Jeju SK steigt.

Der südkoreanische Erstligist ist nach Wehen-Wiesbaden und dem FC Rottach-Egern der dritte Testspiel-Gegner der Bayern. Die meisten WM-Fahrer werden wieder dabei sein, jedoch stoßen Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise nach ihren Halbfinalteilnahmen erst nach der Asienreise zum Team.

Selbiges gilt für Jamal Musiala, der nach seiner Operation individuell trainiert, und für den noch angeschlagenen Neuzugang Ismael Saibari. Manuel Neuer ist auf Asien-Tour, steht aber nicht im Kader.

ran liefert einen Live-Ticker zu dem Testspiel.