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Rodri heiß begehrt: Real Madrid und Paris Saint-Germain im Fokus - so ist der aktuelle Stand
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: Spanier feiern in Madrid - Rodri packt Moves aus
Videoclip • 01:04 Min
Im Transferpoker um Rodri widersprechen sich Meldungen aktuell deutlich: Während mehrere Quellen von einer Zusage des Weltmeisters an Real Madrid berichten, brachten Andere zusätzlich PSG ins Spiel - was wiederum dementiert wird.
Die Zukunft von Weltmeister Rodri sorgt derzeit für widersprüchliche Berichte.
Ausgangspunkt ist eine Meldung von Transfer-Insider Matteo Moretto, wonach der Mittelfeldspieler von Manchester City Real Madrid bereits eine Zusage gegeben haben soll.
Eine Einigung über die Vertragsmodalitäten stehe demnach unmittelbar bevor, Kontakt zu Manchester City habe es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gegeben.
Auch Transferexperte Fabrizio Romano hatte zuvor berichtet, Rodri würde es "lieben", das Trikot der "Königlichen" zu tragen.
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Causa Rodri: PSG hat Interesse - oder doch nicht?
Kurz darauf brachte "RMC Sport" eine weitere Partei ins Spiel: Demnach habe Paris Saint-Germain bei Manchester City wegen der Konditionen eines möglichen Rodri-Transfers angefragt.
Auch der FC Barcelona wird als möglicher Interessent genannt. Laut dem Bericht soll PSG-Trainer Luis Enrique, der Rodri aus seiner Zeit als spanischer Nationaltrainer gut kennt, hinter dem Interesse stecken. Das spanische Sportblatt "AS" bestätigte, PSG habe von Enrique grünes Licht für die Personalie erhalten.
Mittlerweile mehren sich jedoch Berichte, die ein Engagement von PSG infrage stellen. "Le Parisien" schreibt, Rodri werde beim französischen Meister letztlich keine Rolle spielen, da der Klub im Mittelfeld mit Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz und Warren Zaire-Emery bereits gut besetzt sei.
Auch die spanische Zeitung "Marca" berichtet, ein Wechsel zu PSG sei zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Erwägung gezogen worden, weder von Klubchef Nasser Al-Khelaifi noch von Sportdirektor Luis Campos oder Trainer Luis Enrique selbst.
Demnach könnte die Rodri-Meldung sogar eine gezielte Nebelkerze gewesen sein, um Real im parallel laufenden Poker um Leipzig-Star Yan Diomande unter Druck zu setzen.
Rodris Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2027, die "Skyblues" bemühen sich Berichten zufolge weiterhin um eine Verlängerung.
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