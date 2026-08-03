Niederlande: Sensationelles Comeback einer Trainer-Legende? "Will dem KNVB immer helfen"

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Das Sechzehntelfinal-Aus bei der WM sitzt bei den Oranje-Fans noch tief. Doch nun gibt es Gerüchte, dass Louis van Gaal wieder auf die Trainerbank der Niederländer zurückkehren könnte.

Bei der WM 2022 trat Louis van Gaal nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen den damaligen Weltmeister Argentinien als Nationaltrainer zurück. Knapp vier Jahre später könnte es nun zu einem Comeback kommen. 2022 machte er seine Krebsdiagnose öffentlich. In den vergangenen Jahren arbeitete er als Berater bei Ajax Amsterdam. Laut der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" ist der Altmeister fitter denn je und wäre nicht abgeneigt, den Job ein viertes Mal zu übernehmen, falls sich der Verband bei ihm melden würde. BVB verpflichtet Konstantinos Karetsas: Zweitteuerster Transfer der Vereinsgeschichte

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Van Gaal: Nicht der Topkandidat Nach der enttäuschenden WM trennten sich die Wege von Ronald Koeman und den Niederlanden. Anschließend macht sich der Verband auf die Suche nach einem neuen Trainer. Dabei hatte der KNVB zunächst ganz andere Kandidaten im Favoritenfeld. Der ehemalige Liverpool-Coach Arne Slot wollte den Posten als Nationaltrainer nicht übernehmen und sich stattdessen weiterhin auf den Vereinsfußball konzentrieren. Auch Namen wie Peter Bosz oder Erik ten Hag sollen dem niederländischen Verband eine Absage erteilt haben. Laut Bericht wäre der 74-jährige Routinier nach 2000, 2012 und 2021 wieder bereit, die Oranje zu übernehmen und erstmals eine Europameisterschaft mit ihnen zu bestreiten. Doch noch ist nicht offiziell bestätigt, dass der Verband sich mit van Gaal auseinandersetzt.

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Ist van Gaal die Notlösung? "Will dem KNVB immer helfen" Dem Magazin "Voetbal International" sagte er, dass er einem erneuten Engagement beim Oranje-Team nicht von vornherein eine Absage erteilen würde. Konkrete Gespräche mit dem niederländischen Verband KNVB habe es bislang allerdings nicht gegeben. "Ich will dem KNVB immer helfen, so wie ich das auch bei Ajax tun wollte. Und mit so einem Kader gibt es natürlich Möglichkeiten. Ich denke auch, dass die Niederlande möglicherweise noch immer Europa- oder Weltmeister werden könnten, denn 95 Prozent des Kaders spielen im Ausland und oft bei guten Klubs", wird die Trainer-Legende zitiert. Van Gaal kennt die Nationalmannschaft wie kein anderer. Die Spieler kennen seine Spielweise und wissen, wie der Trainer Fußball spielen lassen möchte. Zudem hat van Gaal noch immer zu vielen Spielern einen sehr guten Kontakt. Nun hängt es nur noch vom niederländischen Verband ab, ob er diesen Schritt erneut wagen möchte. Van Gaal machte sich in Deutschland vor allem beim FC Bayern München einen Namen. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann er unter anderem das Double aus Meisterschaft und Pokal. Zudem erreichte er das Champions-League-Finale 2010, das mit 0:2 gegen Inter Mailand verloren ging.