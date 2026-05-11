Fußball
Oberliga: Wattenscheid-Spiel nach Böllerwurf abgebrochen - sorgen eigene Fans für Nicht-Aufstieg?
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
Kosten die eigenen Fans der SG Wattenscheid 09 den Aufstieg in die Regionalliga?
Eigentlich sah es für die SG Wattenscheid 09 beim Auswärtsspiel in Schermbeck so gut aus. Kurz vor Schluss führten die Wattenscheider mit 3:2 und standen vor einem wichtigen Dreier im Aufstiegskampf.
Als dann mehrere Böller aus dem Gästeblock auf das Feld flogen und offenbar zwei Schermbecker Spieler verletzt wurden, unterbrach Schiedsrichter Ben Gödde die Partie. Kurze Zeit später brach er das Spiel dann endgültig ab.
Schermbeck-Spieler Kingsley Marcinek war zu diesem Zeitpunkt bereits von einem Rettungswagen abgeholt und ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben seines Trainers Engin Yavuzaslan befand sich Marcinek in einem Schockzustand.
Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Partie vor dem Sportgericht für den SV Schermbeck gewertet wird. Für Wattenscheid wäre dies ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf der Oberliga Westfalen.
Erneute Kontroverse um Wattenscheid 09
Folgerichtig verurteilten Trainer Richard Weber und Vorstand Stefan Beermann die eigenen Anhänger. Der Werfer wurde zwar noch im Block von couragierten Wattenscheid-Fans identifiziert und der Polizei übergeben, der Schaden war zu diesem Zeitpunkt aber bereits angerichtet.
Zudem ist es nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass sich die Wattenscheider in einer Kontroverse wiederfinden. Im März wurde die Partie zwischen dem ehemaligen Bundesligisten und Rot Weiss Ahlen - nach Böllerwürfen des Ahlener Fanlagers - abgebrochen. Wattenscheid erhielt den Sieg am Grünen Tisch.
Aufstiegskracher am kommenden Spieltag
Sollte das Spiel zugunsten Schermbecks gewertet werden, würde Wattenscheid drei Spieltage vor Saisonende auf Rang drei abrutschen und damit die Aufstiegsplätze verlassen. Zudem wäre der Druck am nächsten Spieltag enorm hoch.
Dann kommt es im heimischen Lorheidestadion zum direkten Duell mit dem ASC Dortmund 09. Die Dortmunder haben sich durch einen 2:0-Sieg gegen Preußen Münster II an Wattenscheid vorbeigeschoben und gehen nun mit einem Punkt Vorsprung in den Aufstiegskracher. Mit einem weiteren Erfolg könnte der ASC einen großen Schritt in Richtung Regionalliga machen.
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