Oberliga: Wattenscheid-Spiel nach Böllerwurf abgebrochen - sorgen eigene Fans für Nicht-Aufstieg?

Oberliga Westfalen: SV Schermbeck - SG Wattenscheid 09 ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY ** Fussball Oberliga Westfalen 35.Spieltag Sonntag 10.05.2026 Ort: Volksbank Arena SV Schermbeck - SG Wattenscheid 09 Im Bild Rangeleien zwischen Spieler vom SV Schermbeck und SG Wattenscheid 09 Deutschland Schermbeck Copyright: StefanxRittershaus *** Oberliga Westfalen SV Schermbeck SG Wattenscheid 09 FOR EDITORIAL PURPOSES ONLY p Soccer Oberliga Westfalen 35 Matchday Sunday 10 05 2026 Place Volksbank Arena SV Schermbeck SG Wattenscheid 09 In the picture scuffles between players from SV Schermbeck and SG Wattenscheid 09 Germany Schermbeck Copyright StefanxRittershaus Copyright: StefanxRittershaus doc85ser8h8gh515gw0gqat ,EDITORIAL USE ONLY Bild: Funke Foto Services

Kosten die eigenen Fans der SG Wattenscheid 09 den Aufstieg in die Regionalliga?

Eigentlich sah es für die SG Wattenscheid 09 beim Auswärtsspiel in Schermbeck so gut aus. Kurz vor Schluss führten die Wattenscheider mit 3:2 und standen vor einem wichtigen Dreier im Aufstiegskampf. Als dann mehrere Böller aus dem Gästeblock auf das Feld flogen und offenbar zwei Schermbecker Spieler verletzt wurden, unterbrach Schiedsrichter Ben Gödde die Partie. Kurze Zeit später brach er das Spiel dann endgültig ab. Schermbeck-Spieler Kingsley Marcinek war zu diesem Zeitpunkt bereits von einem Rettungswagen abgeholt und ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben seines Trainers Engin Yavuzaslan befand sich Marcinek in einem Schockzustand. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Partie vor dem Sportgericht für den SV Schermbeck gewertet wird. Für Wattenscheid wäre dies ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf der Oberliga Westfalen.

Erneute Kontroverse um Wattenscheid 09 Folgerichtig verurteilten Trainer Richard Weber und Vorstand Stefan Beermann die eigenen Anhänger. Der Werfer wurde zwar noch im Block von couragierten Wattenscheid-Fans identifiziert und der Polizei übergeben, der Schaden war zu diesem Zeitpunkt aber bereits angerichtet. Zudem ist es nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass sich die Wattenscheider in einer Kontroverse wiederfinden. Im März wurde die Partie zwischen dem ehemaligen Bundesligisten und Rot Weiss Ahlen - nach Böllerwürfen des Ahlener Fanlagers - abgebrochen. Wattenscheid erhielt den Sieg am Grünen Tisch.

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