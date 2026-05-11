Erst der Tod des Vaters, dann der Titel mit Barca: Hansi Flick flogen nach einem emotionalen Tag die Herzen zu.

Hansi Flick blickte mit feuchten Augen gen Himmel, als ein Feuerwerk über dem Camp Nou die große Meisterparty einläutete.

Der Tod seines Vaters, der Titel mit dem FC Barcelona im Clásico - nach den wohl emotionalsten Stunden seines Lebens war der 61-Jährige schlicht überwältigt. "Es war ein harter Tag. Ein Tag, den ich nie vergessen werde", sagte Flick, als er wenig später über das Stadion-Mikrofon zu den jubelnden Fans sprach.

Zuvor hatten die Barca-Stars um Lamine Yamal ihren Trainer bereits in die Luft geworfen. Die folgende Übergabe der Meister-Trophäe verfolgte Flick aber eher als Beobachter, auch wenn er immer wieder von den zahlreichen Gratulanten mitfühlend umarmt wurde. Schließlich trauerte und feierte der ganze Klub mit ihm. Barca sei "wie eine Familie für mich", sagte der ehemalige Bundestrainer.

Die ganze Geschichte dieses Tages erzählte Flick, der beim 2:0 gegen Real Madrid im schwarzen Pullover auf der Bank saß, erst auf der Pressekonferenz. "Heute Morgen hat mich meine Mutter angerufen und erzählt, dass mein Vater verstorben ist. Da habe ich überlegt: Soll ich es für mich behalten? Oder darüber sprechen?", sagte er. Wenig später informierte Flick erst die Spieler ("ich werde nie vergessen, wie sie reagiert haben"), dann die Öffentlichkeit - und blieb in Barcelona.