Fußball
Pokal-Skandal um Stuttgarter Kickers: Spieler von Sonnenhof Großaspach bestohlen und verprügelt
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
ran Fußball
Lukas Podolski emotional verabschiedet: Fans feiern ihren "Boss"
Videoclip • 01:22 Min
Das Landespokalfinale zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und den Stuttgarter Kickers wurde von Tumulten und einem Angriff auf einen Spieler überschattet.
Nach dem Landespokalsieg der SG Sonnenhof Großaspach ist es am Samstagabend zu einem gewalttätigen Übergriff auf einen Spieler der Mannschaft gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige aufgenommen. Diese sollen nach bisherigen Erkenntnissen Kleidung der Stuttgarter Kickers getragen haben.
Michael Kleinschrodt befand sich wenige Stunden nach dem 4:1-Erfolg gemeinsam mit seinem Vater auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, als sich die Situation zuspitzte. Auf einem Parkplatz wurde der 30-Jährige offenbar von einer Gruppe verfolgt. Während der Flucht verlor er persönliche Gegenstände, darunter sein Mobiltelefon und seine Geldbörse, die von einem der Täter an sich genommen worden sein sollen.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:25 Uhr • Fussball
Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream
245 MinBald verfügbar
Heute, 19:25 Uhr • Fussball
Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream
245 Min
Kurz darauf eskalierte die Lage: Mehrere Angreifer sollen den Spieler attackiert, zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten haben. Zudem wurde ihm seine Sporttasche entwendet. Sein 65 Jahre alter Vater griff ein und wurde dabei leicht verletzt.
Bereits im Verlauf der Partie war es zu unschönen Szenen gekommen. In der Schlussphase versuchten Zuschauer aus dem Umfeld der Stuttgarter Kickers, das Spielfeld zu betreten, und warfen Gegenstände auf den Rasen. Die Begegnung musste vorübergehend unterbrochen werden, beide Teams verließen zwischenzeitlich den Platz. Erst nach einigen Minuten konnte das Finale vor 8.520 Zuschauern fortgesetzt und beendet werden.
Auch interessant: FC Bayern München: FCB beobachtet wohl weiterhin Parma-Keeper Suzuki - Transfer-News und Gerüchte
Mehr Fußball-News
Champions League
Champions-League-Finale: So kommen Fans noch an Tickets für das Finale zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal
Bundesliga
SCP-Sportchef: Darum ist die Transfer-Strategie so besonders
WM-Vorbereitung
Deutschland vs. Finnland: Das DFB-Länderspiel live im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Liveticker
Serie A
Derby-Chaos in Turin: Juve-Ultras stellen Ultimatum
Franz-Beckenbauer-Supercup 2026
Franz-Beckenbauer-Supercup: FC Bayern München mit dabei - auf welchen Klub trifft der FCB?
DFB-Pokal
DFB-Pokal-Finale 2026: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart zum Nachlesen im Ticker - Double für FCB