Das Landespokalfinale zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und den Stuttgarter Kickers wurde von Tumulten und einem Angriff auf einen Spieler überschattet.

Nach dem Landespokalsieg der SG Sonnenhof Großaspach ist es am Samstagabend zu einem gewalttätigen Übergriff auf einen Spieler der Mannschaft gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige aufgenommen. Diese sollen nach bisherigen Erkenntnissen Kleidung der Stuttgarter Kickers getragen haben.

Michael Kleinschrodt befand sich wenige Stunden nach dem 4:1-Erfolg gemeinsam mit seinem Vater auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, als sich die Situation zuspitzte. Auf einem Parkplatz wurde der 30-Jährige offenbar von einer Gruppe verfolgt. Während der Flucht verlor er persönliche Gegenstände, darunter sein Mobiltelefon und seine Geldbörse, die von einem der Täter an sich genommen worden sein sollen.