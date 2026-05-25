Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Pokal-Skandal um Stuttgarter Kickers: Spieler von Sonnenhof Großaspach bestohlen und verprügelt

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

ran Fußball

Lukas Podolski emotional verabschiedet: Fans feiern ihren "Boss"

Videoclip • 01:22 Min

Das Landespokalfinale zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und den Stuttgarter Kickers wurde von Tumulten und einem Angriff auf einen Spieler überschattet.

Nach dem Landespokalsieg der SG Sonnenhof Großaspach ist es am Samstagabend zu einem gewalttätigen Übergriff auf einen Spieler der Mannschaft gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige aufgenommen. Diese sollen nach bisherigen Erkenntnissen Kleidung der Stuttgarter Kickers getragen haben.

Michael Kleinschrodt befand sich wenige Stunden nach dem 4:1-Erfolg gemeinsam mit seinem Vater auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, als sich die Situation zuspitzte. Auf einem Parkplatz wurde der 30-Jährige offenbar von einer Gruppe verfolgt. Während der Flucht verlor er persönliche Gegenstände, darunter sein Mobiltelefon und seine Geldbörse, die von einem der Täter an sich genommen worden sein sollen.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis live: Die French Open im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    750 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis live: Die French Open im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    750 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:25 Uhr • Fussball

    Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    245 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:25 Uhr • Fussball

    Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    245 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Kurz darauf eskalierte die Lage: Mehrere Angreifer sollen den Spieler attackiert, zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten haben. Zudem wurde ihm seine Sporttasche entwendet. Sein 65 Jahre alter Vater griff ein und wurde dabei leicht verletzt.

Bereits im Verlauf der Partie war es zu unschönen Szenen gekommen. In der Schlussphase versuchten Zuschauer aus dem Umfeld der Stuttgarter Kickers, das Spielfeld zu betreten, und warfen Gegenstände auf den Rasen. Die Begegnung musste vorübergehend unterbrochen werden, beide Teams verließen zwischenzeitlich den Platz. Erst nach einigen Minuten konnte das Finale vor 8.520 Zuschauern fortgesetzt und beendet werden.

Auch interessant: FC Bayern München: FCB beobachtet wohl weiterhin Parma-Keeper Suzuki - Transfer-News und Gerüchte

Mehr Fußball-News