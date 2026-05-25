Auch im DFB-Pokal ist die Entscheidung gefallen. So könnt ihr das Finale im Ticker nachlesen.

64 Mannschaften gingen im vergangenen Sommer an den Start, um sich den Titel im DFB-Pokal zu sichern.

Im Halbfinale kam es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen, welches die Münchner mit 2:0 für sich entscheiden konnten, sowie zum "Baden-Württemberg-Derby" zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

In einem umkämpften Spiel mit Verlängerung konnte sich der VfB mit 2:1 durchsetzen und hatte nun die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Das ist nicht gelungen.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.