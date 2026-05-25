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DFB-Pokal-Finale 2026: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart zum Nachlesen im Ticker - Double für den FCB

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Fußball Bundesliga

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Videoclip • 01:09 Min

Auch im DFB-Pokal ist die Entscheidung gefallen. So könnt ihr das Finale im Ticker nachlesen.

64 Mannschaften gingen im vergangenen Sommer an den Start, um sich den Titel im DFB-Pokal zu sichern.

Im Halbfinale kam es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen, welches die Münchner mit 2:0 für sich entscheiden konnten, sowie zum "Baden-Württemberg-Derby" zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

In einem umkämpften Spiel mit Verlängerung konnte sich der VfB mit 2:1 durchsetzen und hatte nun die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Das ist nicht gelungen.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.

+++ Update, 22:10 Uhr: Double für den FC Bayern +++

Große Freude beim FC Bayern. Nach einem 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart - alle drei Tore erzielte Stürmerstar Harry Kane - ist das Double perfekt.

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+++ Update, 20:50 Uhr: Remis zur Halbzeit +++

In den ersten 45 Minuten gab es im Berliner Olympiastadion noch keine Tore zu bewundern. Mit einem 0:0 geht es in die Halbzeit.

+++ Update, 19:00 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

FC Bayern München: Urbig - Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Díaz - Kane

VfB Stuttgart: Nübel - Hendriks, Chabot, Jaquez - Leweling, Chema, Stiller, Mittelstädt, Undav, Führich - Demirovic

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DFB-Pokal-Finale live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Endspiel statt?

  • Spiel: FC Bayern vs. VfB Stuttgart

  • Wettbewerb: DFB-Pokal; Finale

  • Datum: 23. Mai 2026

  • Uhrzeit: 20:00 Uhr

  • Austragungsort: Olympiastadion (Berlin)

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DFB-Pokal live: Wird das Finale im Free-TV übertragen?

Ja. Das Finale wird im Free-TV entweder in der ARD oder im ZDF übertragen.

Finale im DFB-Pokal: Wer überträgt das Endspiel im Livestream?

Im Livestream wird das Finale des DFB-Pokals kostenlos auf Joyn übertragen.

Auch Sky zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DFB-Pokal: Wo kann ich das Endspiel im Liveticker verfolgen?

Einen Liveticker für das Finale im DFB-Pokal gibt es natürlich auf ran.de.

Alle Infos zur Übertragung des Finals im DFB-Pokal

  • Begegnung: FC Bayern vs. VfB Stuttgart

  • Datum und Uhrzeit: 23. Mai 2026; 20:00 Uhr

  • Free-TV: ARD oder ZDF

  • Pay-TV: Sky

  • Livestream: Joyn, Sky, WOWTV

  • Liveticker: ran.de

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