Traurige Nachrichten aus Polen. Jacek Magiera, der Co-Trainer der Nationalmannschaft, verstarb mit nur 49 Jahren.

Der polnische Fußball trauert um Jacek Magiera. Wie der Fußballverband PZPN mitteilte, verstarb der Co-Trainer der Nationalmannschaft am Freitag im Alter von 49 Jahren.

Polnischen Medienberichten zufolge soll Magiera beim Lauftraining zusammengebrochen sein. Magiera war seit Juli als Assistent von Nationalcoach Jan Urban tätig.

In seiner aktiven Karriere hatte Magiera mit Legia Warschau zweimal die Meisterschaft und einmal den polnischen Pokal gewonnen. Seine Karriere beendete er 2006. Als Trainer gewann er 2016 mit Legia die Meisterschaft.

Polen Nationalmannschaft um Angreifer Robert Lewandowski hatte die Qualifikation für die WM zuletzt durch ein 2:3 in Schweden verpasst.