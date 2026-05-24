Serie A
Italien: Antonio Conte verlässt SSC Neapel - wird er jetzt Nationaltrainer?
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM-Quali: Italien "hat Fußball verlernt" - Netzreaktionen zum WM-Aus
Videoclip • 01:34 Min
Antonio Conte ist als Neapel-Coach zurückgetreten. Tritt er nun das Erbe von Gennaro Gattuso an?
Trainer Antonio Conte hat seinen Abschied vom italienischen Fußball-Traditionsklub SSC Neapel nach zwei Jahren verkündet. Der Coach, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2027 läuft, gab seinen Rücktritt auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Heimsieg gegen Udinese Calcio am letzten Spieltag der Serie A bekannt.
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"Es war mir eine Ehre, einen so prestigeträchtigen Verein wie die SSC Neapel zu trainieren", sagte Conte: "Ich habe dem Präsidenten meine Entscheidung vor einigen Wochen mitgeteilt. Aber er sagte mir, dass Neapel mein Zuhause bleiben würde, falls ich meine Meinung bis zum Saisonende ändern sollte", fuhr er fort.
Rasmus Hojlund (24.) erzielte das einzige Tor der Partie, durch das Neapel den zweiten Platz mit 76 Punkten absicherte. Nach dem Spiel verabschiedete sich Conte ausgiebig von den Rängen des Diego-Armando-Maradona-Stadions. Unter seiner Leitung gewann Neapel 2025 den vierten italienischen Meistertitel der Vereinsgeschichte.
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Conte soll italienischer Nationaltrainer werden
Laut italienischer Presse ist Conte (56), der Italien bereits von 2014 bis 2016 trainiert hat, der Favorit für den vakanten Posten des Nationaltrainers. Die Squadra Azzurra hatte sich im März zum dritten Mal in Folge nicht für die Fußball-WM qualifizieren können und entließ daraufhin Gennaro Gattuso.
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