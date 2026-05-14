Der ehemalige Schalker Publikumsliebling Gerald Asamoah hat sich für Manuel Neuer im Tor der Nationalmannschaft stark gemacht.

Auch der einstige Vize-Weltmeister Gerald Asamoah hat sich in die immer lauter werdende Expertenriege eingereiht, die Bundestrainer Julian Nagelsmann ein WM-Comeback von Torwart Manuel Neuer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nahelegt.

"Wenn ich etwas zu entscheiden hätte, würde ich Manu mitnehmen", sagte Asamoah (47) dem Sport-Informations-Dienst (SID), "und wenn er ihn mitnimmt, muss er klar die Nummer 1 sein."

Warum? "Wenn er im Tor steht", sagte Asamoah über seinen früheren Mitspieler bei Schalke 04, "gibt er dir Sicherheit. Und wenn ich als Stürmer auf Manu zulaufe und weiß, Neuer steht da - das ist wie damals bei Kahn, da hast du Panik bekommen." Für Asamoah steht daher fest: "Wenn Manu das noch will, würde ich alles daran setzen, ihn mitzunehmen."

Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus der DFB-Elf zurückgetreten. Sein Nachfolger Marc-Andre ter Stegen fällt für die WM aber verletzt aus. Nagelsmann hatte sich deshalb auf Oliver Baumann als WM-Torhüter festgelegt, könnte Medienberichten zufolge aber einen Monat vor Turnierbeginn womöglich noch einmal umdenken.