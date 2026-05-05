Manchester City - Trainer Pep Guardiola geschockt: "Machen weiter, bis es vorbei ist"

ran Fußball Luis Enrique nach Bayern-Kracher eiskalt: "Meinungen sind beschissen" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Manchester City lässt im Meisterschaftsrennen Federn. Trainer Pep Guardiola zeigt sich sichtlich zerknirscht.

Pep Guardiola ließ den Kopf hängen. Der schmerzhafte Patzer im Titelrennen der englischen Premier League löste auch beim Startrainer von Manchester City schwere Enttäuschung aus. "Es liegt nicht in unserer Hand", sagte der Katalane bei Sky Sports: "Vorher war es so, jetzt nicht mehr. Wir haben noch Spiele vor uns. Wir werden sehen, was passiert."

Jeremy Doku: "Im Moment tut es weh" Die Skyblues kamen am Montagabend nur zu einem 3:3 (1:0) beim FC Everton, nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand rettete City immerhin noch einen Punkt. Die Lücke zu Spitzenreiter FC Arsenal wuchs jedoch insgesamt an, fünf Punkte liegen die Gunners drei Spiele vor Schluss nun vorne. City hat noch ein Spiel in der Hinterhand, kann die Londoner um Nationalstürmer Kai Havertz aber aus eigener Kraft nicht mehr überholen. "Bis es vorbei ist, machen wir weiter", sagte Guardiola trotzig. "Im Moment tut es weh", meinte Jeremy Doku, der mit seinem zweiten Treffer den späten Ausgleich (90.+7) erzielte: "Es stehen noch viele Spiele aus. Wir haben zwei Punkte verloren. Wir werden weiterkämpfen – das sind wir uns selbst und unseren Fans schuldig."

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