Premier League: Chelseas Krise spitzt sich zu – negativer Meilenstein erreicht

Die Krise beim FC Chelsea spitzt sich immer weiter zu. Zum ersten Mal seit November 1993 hat der englische Klub sechs Ligaspiele in Folge verloren.

Die Negativserie der Londoner ging in der Premier League auch unter Interimscoach Calum McFarlane weiter, die Blues kassierten vor den Augen des englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel beim 1:3 (0:2) gegen Abstiegskandidat Nottingham Forest die sechste Niederlage in Folge.

Der frühere Mainzer und Unioner Bundesligastürmer Taiwo Awoniyi (2./52.) und Igor Jesus (15.) mit einem verwandelten Foulelfmeter schossen Forest zum fast sicheren Klassenerhalt. Joao Pedro (90.+3) beendete per Fallrückzieher immerhin die Torlosserie Chelseas: Den letzten Ligatreffer hatte der Klub vor zwei Monaten erzielt, der letzte an der Stamford Bridge datierte vom 21. Februar.

Chelsea droht als Neunter das internationale Geschäft über die Liga zu verpassen, im FA-Cup-Finale gegen Manchester City am 16. Mai geht es immerhin noch um einen Titel und den Einzug in die Europa League. In dieser spielt Halbfinalist Forest noch um den Titel, der Klassenerhalt dürfte drei Spiele vor Saisonende angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellen-17. West Ham United fast schon sicher sein.

Fünf Wochen vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada sah Tuchel, der das Spiel gemeinsam mit Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez verfolgte, in einem Spiel mit mehreren langen Unterbrechungen und Verletzungen ein stark verunsichertes Chelsea. Cole Palmer, den Tuchel mit zur Endrunde nehmen dürfte, scheiterte mit einem kläglichen Foulelfmeter an Nottinghams Torhüter Matz Sels (45.+10).

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