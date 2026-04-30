DFB-Pokal: FC Bayern vs. VfB Stuttgart - wie komme ich an Tickets für das Finale in Berlin?

:newstime FC Bayern steht im Pokalfinale Videoclip • 01:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der FC Bayern und der VfB Stuttgart stehen im DFB-Pokalfinale. Wie komme ich an Tickets für das Spiel im Berliner Olympiastadion?

Der FC Bayern steht erstmals nach sechs Jahren Abstinenz wieder im Finale des DFB-Pokals. Die Münchner duellieren sich hier mit dem VfB Stuttgart, der den Wettbewerb im Vorjahr gewinnen konnte und als Titelverteidiger nach Berlin reist. DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern und Stuttgart am 23. Mai ab 20 Uhr kostenlos auf Joyn streamen Die Fans dürfen sich am 23. Mai (ab 20 Uhr im Joyn-Livestream) also auf ein ganz besonderes Duell freuen, das es im Rahmen eines DFB-Pokalfinals letztmals 2013 (3:2 für Bayern) gegeben hat. Dementsprechend groß dürfte auch der Ansturm auf Tickets sein. Doch wie kommt man eigentlich an Tickets für das DFB-Pokal-Finale? ran liefert die wichtigsten Informationen.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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DFB-Pokalfinale: Wie funktioniert der Ticket-Verkauf? Die Bewerbungsphase für den öffentlichen Verkauf der Tickets über den DFB ist bereits abgeschlossen. Fans hatten bis zum 21. April die Möglichkeit, einen Ticket-Wunsch zu hinterlegen. Laut Informationen des Verbandes sollen die Bewerber in der 18. Kalenderwoche (ab 27. April) darüber informiert werden, ob sie ein Ticket ergattern konnten. Fans der ausgeschiedenen Teams aus Freiburg und Leverkusen haben zudem die Möglichkeit, ihre Ticket-Anfrage zu stornieren, sollte nun kein Interesse mehr bestehen. Circa 25.000 Tickets sollen auf diesem Wege verkauft werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, deutlich teurere VIP-Tickets zu ergattern. Diese gibt es laut DFB, solange der Vorrat reicht.

Bayern und Stuttgart im Finale: So läuft der Verkauf über die Vereine Weitere jeweils 25.000 Tickets gehen an die beiden Finalisten VfB Stuttgart und Bayern München. Bei den Schwaben gilt, dass sich Mitglieder und Dauerkarteninhaber auf bis zu zwei Tickets bewerben können. Die Bewerbungsphase läuft ab sofort und endet am 27. April. Bis zum 30. April möchte der Verein per Mail eine Zu- oder Absage senden. Bayern-Fans, die sich noch nicht beworben haben, blicken hingegen in die Röhre. Die Ticket-Wünsche mussten hier bis zum 23. April (18 Uhr) hinterlegt werden. Wie die Münchner auf der Webseite ankündigten, erfolge die Verlosung zeitnah. DFB-Pokal - DFB räumt Schiedsrichter-Fehler bei Stuttgart gegen Freiburg ein

Franz-Beckenbauer-Supercup: FC Bayern steht als Teilnehmer fest - doch wer wird der Gegner?

DFB-Pokalfinale: So teuer sind die Tickets Beim DFB-Pokalfinale gelten folgende Ticket-Preise: Kategorie 1: 195 € (eingeschränkte Sicht: 185 €)

Kategorie 2: 150 € (eingeschränkte Sicht: 140 €)

Kategorie 3: 80 € (eingeschränkte Sicht: 75 €)

Fankurve (Kat. 4): 45 €

Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte: 10 € (inkl. Begleitperson) Die VfB-Fans haben noch die Möglichkeit, sich für die Kategorien 2 und 3 zu bewerben und müssten also etwa 80 bis 150 Euro für ein Ticket zahlen. Die Preise für VIP- und Hospitality-Optionen sind deutlich teurer und betragen zwischen 850 und 2000 Euro. DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker Und: VfB Stuttgart: Ticket-Panne! 160.000 Anfragen für Pokalfinale gegen FC Bayern München verursachen Chaos

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DFB-Pokalfinale: Wo stehen die Fan-Gruppierungen? Die VfB-Fans müssen sich im Vergleich zum Vorjahr umgewöhnen. Die Stuttgarter durften 2025 noch auf der beliebteren Ostkurve stehen, jedoch werden diesmal die Bayern-Fans von dieser Seite ihr Team anfeuern. Die Stuttgart-Anhänger werden gegenüber auf der Seite des Marathontors stehen, welches die Kurve unterbricht.