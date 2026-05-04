FC Chelsea - Nach Rosenior-Aus: Fans stellen Klub an den Pranger

In der Premier League treffen am 35. Spieltag der FC Chelsea und Nottingham Forest aufeinander. Anstoß ist dabei heute bereits um 16 Uhr. ran erklärt, warum es zu dieses Besonderheit kommt.

Sowohl für den FC Chelsea als auch für Nottingham Forest geht es in der Premier-League-Saison noch um einiges.

Während die "Blues" jeden Punkt brauchen, um am Ende doch noch die Europa League oder Conference League zu erreichen, könnte Nottingham mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Doch warum wird das Spiel heute bereits um 16:00 Uhr angepfiffen? Eigentlich hätte die Partie bereits am vergangenen Samstag stattfinden sollen.

Weil Nottingham aber erst am Donnerstagabend im Halbfinale der Europa League gegen Aston Villa gespielt hat (1:0), musste das Duell gegen Chelsea verlegt werden, da zwischen beiden Partien sonst nicht 48 Stunden gelegen hätten.