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Premier League schon um 16 Uhr: Warum spielen Chelsea und Nottingham heute zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit?
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Videoclip • 01:37 Min
In der Premier League treffen am 35. Spieltag der FC Chelsea und Nottingham Forest aufeinander. Anstoß ist dabei heute bereits um 16 Uhr. ran erklärt, warum es zu dieses Besonderheit kommt.
Sowohl für den FC Chelsea als auch für Nottingham Forest geht es in der Premier-League-Saison noch um einiges.
Während die "Blues" jeden Punkt brauchen, um am Ende doch noch die Europa League oder Conference League zu erreichen, könnte Nottingham mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.
Doch warum wird das Spiel heute bereits um 16:00 Uhr angepfiffen? Eigentlich hätte die Partie bereits am vergangenen Samstag stattfinden sollen.
Weil Nottingham aber erst am Donnerstagabend im Halbfinale der Europa League gegen Aston Villa gespielt hat (1:0), musste das Duell gegen Chelsea verlegt werden, da zwischen beiden Partien sonst nicht 48 Stunden gelegen hätten.
FC Chelsea vs. Nottingham Forest auf Feiertag verschoben
Die Premier League entschied sich deshalb dazu, das Spiel auf den heutigen Montag zu verschieben. Der Grund dafür? In England ist heute ein Feiertag (Early May Bank Holiday). Die Liga erhofft sich damit höhere TV-Zuschauerzahlen als an einem Sonntag.
Chelsea gegen Nottingham ist zudem nicht das einzige Spiel, das heute stattfindet. Um 21:00 Uhr trifft der FC Everton auf Manchester City. Dabei handelt es sich allerdings um eine reguläre Ansetzung. Durch den frühen Anstoß des verschobenen Spiels besteht zusätzlich auch reichlich Zeit bis zur Abend-Partie.
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