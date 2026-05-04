Neymar-Eklat: Brasilien-Star ohrfeigt wohl Sohn von Ex-Teamkollege im Training

Beim FC Santos soll es zu einem handfesten Eklat im Training um Superstar Neymar und den Sohn eines Ex-Real-Stars gekommen sein.

Beim FC Santos kam es offenbar zu einem brisanten Zwischenfall um Superstar Neymar.

Wie das brasilianische Portal "Globoesporte" berichtet, sollen der Flügelspieler und Teamkollege Robinho Junior im Training aneinandergeraten sein. Demnach soll Neymar dem 18-jährigen Sohn des früheren Stars von Real Madrid und brasilianischen Nationalspielers Robinho dabei sogar geschlagen haben.

Wie es weiter heißt, war ein Dribbling des Youngsters offenbar der Auslöser, das der Routinier wohl als respektlos empfunden haben soll. Der 34-Jährige hätte Robinho Jr. daraufhin aufgefordert, etwas ruhiger aufzutreten - aber offenbar ohne Erfolg.

In der Folge sei die Situation dann eskaliert. Neymar soll offenbar hart in einen Zweikampf gegangen sein, was zu einer Rangelei geführt hätte. Im Bericht ist von "Schubsereien und Gerangel" die Rede. Zudem beruft sich das Portal auf einen Santos-Spieler, der die Szene gesehen haben und die Ohrfeige bestätigen soll.