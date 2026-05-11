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Seit Nikolaus ohne Heimsieg: Spurs weiter in Abstiegsgefahr - Ex-Münchner Mathys Tel als Pechvogel
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:40 Min
Tottenham Hotspur muss nach einem enttäuschenden Unentschieden gegen Leeds United weiterhin um den Klassenerhalt in der Premier League zittern.
Aufgrund seiner erschreckenden Heimschwäche muss der noch amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur im englischen Oberhaus weiter um den Klassenerhalt zittern.
Durch das 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Leeds United blieben die Londoner seit dem vergangenen Nikolaus-Tag zum zehnten Mal nacheinander im eigenen Stadion sieglos (vier Punkte) und haben damit vor den letzten zwei Premier-League-Runden gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.
Der frühere Münchner Bundesligaprofi Mathys Tel schürte bei den Hausherren fünf Minuten nach der Pause durch den Führungstreffer die Hoffnungen auf einen womöglich schon entscheidenden Befreiungsschlag.
Nach Tel-Foul: Calvert-Lewis gleicht aus
Doch Dominic Calvert-Lewin (74./Foulelfmeter) erzielte den Ausgleich für die Mannschaft des deutschen Gäste-Trainers Daniel Farke. Zuvor foulte Tel im Strafraum Ethan Ampadu und verursachte so den Elfmeter gegen Tottenham.
Die Spurs waren Anfang April zunächst auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Danach allerdings blieb der zweimalige Meister in nunmehr vier Spielen ungeschlagen (acht Punkte) und verbesserte sich damit wieder über den Strich.
Durch einen Sieg gegen Leeds hätte Tottenham sich bereits am kommenden Spieltag aller Abstiegssorgen entledigen können.
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