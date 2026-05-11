Tottenham Hotspur muss nach einem enttäuschenden Unentschieden gegen Leeds United weiterhin um den Klassenerhalt in der Premier League zittern.

Aufgrund seiner erschreckenden Heimschwäche muss der noch amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur im englischen Oberhaus weiter um den Klassenerhalt zittern.

Durch das 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Leeds United blieben die Londoner seit dem vergangenen Nikolaus-Tag zum zehnten Mal nacheinander im eigenen Stadion sieglos (vier Punkte) und haben damit vor den letzten zwei Premier-League-Runden gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der frühere Münchner Bundesligaprofi Mathys Tel schürte bei den Hausherren fünf Minuten nach der Pause durch den Führungstreffer die Hoffnungen auf einen womöglich schon entscheidenden Befreiungsschlag.