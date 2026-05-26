Vincent Kompany kehrt für Pep Guardiolas Abschiedsparty zurück zu Manchester City

ran Fußball FC Bayern - Vincent Kompany in Feierlaune: "Heute richtig Party" Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Pep Guardiola wird zum Abschied nochmal so richtig gefeiert. Auch Vincent Kompany erweist dem scheidenden Manchester-City-Coach nochmal die Ehre.

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Manchester City: Kompany schwärmt von Guardiola Der Belgier stand zwischen 2008 und 2019 insgesamt elf Jahre bei den Skyblues unter Vertrag und war in der Saison 2017/18 sowie 2018/19 Kapitän des Guardiola-Teams. Stellvertretend für die Meistermannschaft von 2018 brachte Kompany die Premier-League-Trophäe auf die Bühne. "Es war ein Geschenk, dass ich mit ihm arbeiten durfte. Ich weiß, dass ich diesen Hunger, Trainer zu werden, den Jahren mit Pep zu verdanken habe. Ich habe meine eigene Persönlichkeit, aber den Glauben, dass ich Trainer werden könnte, habe ich dank Pep", hatte Kompany schon vor dem Pokalfinale mit den Bayern am Samstag gegen den VfB Stuttgart (3:0) gesagt. Kommentar: Mit dieser Final-Gala schießt sich Kane zum Favorit auf den Ballon d'Or

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