Premier League - 1:1 gegen Manchester City: Bournemouth macht den FC Arsenal zum Meister

Der AFC Bournemouth hat die Titelträume von Manchester City in der Premier League zerstört und den FC Arsenal erstmals seit 22 Jahren wieder zum englischen Fußball-Meister gemacht.

Die "Cherries" (Kirschen) rangen Pep Guardiolas City am vorletzten Spieltag ein 1:1 (1:0) ab. Damit kann Manchester die Gunners um Nationalspieler Kai Havertz nicht mehr von der Spitze verdrängen. Ihre 13. und bislang letzte Meisterschaft hatten die Kanoniere 2004 mit Torwart Jens Lehmann und Trainer-Ikone Arsène Wenger als ungeschlagene "Invincibles" gefeiert.

Der französische Teenager Eli Junior Kroupi (39.) schockte Guardiola mit seinem Traumtor in den Winkel und sicherte Champions-League-Anwärter Bournemouth zumindest einen Platz in der Europa League. City wurde seiner Favoritenrolle zu keinem Zeitpunkt des Spiels gerecht, der Ausgleich von Superstar Erling Haaland (90.+5) kam zu spät.

Arsenal kann bei vier Punkten Vorsprung im Saisonfinale bei Crystal Palace am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) sechs Tage vor dem Endspiel in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain frei aufspielen. Für City wird das Duell mit Europa-League-Finalist Aston Villa zur Abschiedsfeier für Guardiola.

Drei Tage nach dem FA-Cup-Triumph über den FC Chelsea (1:0) stand der Starcoach nach den Berichten über seinen bevorstehenden Abschied zum Saisonende im Mittelpunkt. Ein Gästefan hatte ein Bettlaken mit der Botschaft "Pep, bleib!" bepinselt, andere sangen: "Noch ein Jahr!"