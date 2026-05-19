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WM 2026 - Trikot-Abzocke: Warnung der Verbraucherzentrale
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:16 Min
Rund um die Fußball-WM lauern beim Kauf von Trikots große Gefahren. Nun warnt eine Verbraucherzentrale.
In wenigen Wochen beginnt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM 2026. Entsprechend rückt auch der Kauf von Trikots – für sich selbst oder als Geschenk – immer mehr in den Fokus.
Das Problem: Im Netz gibt es unzählige Betrüger, die mit den WM-Jerseys Geld verdienen wollen.
Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt deshalb nun davor, sich auf vermeintliche Schnäppchen und unbekannte Seiten einzulassen.
Demnach führt die Suche über die gängigen Suchmaschinen oder in sozialen Medien schnell zu unseriösen Anbietern. Dabei lauern gleich zwei Gefahren: Fake-Shops – und Shops, die aus dem Nicht-EU-Ausland versenden, oder ihren Sitz direkt dort haben und minderwertige Waren verkaufen.
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Warnung vor Trikot-Abzocke bei der WM
Laut Verbraucherschützern sind vor allem bei Shops außerhalb der EU die Risiken groß. Jerseys voller Schadstoffe, in schlechter Qualität und Zollprobleme drohen. Dazu kommen Probleme in Sachen Gewährleistung und Rückerstattung.
Größtes Warnsignal: ein fehlendes oder unvollständiges Impressum.
Bei Fake-Shops, die per Vorkasse abzocken und in der Folge keine Trikots verschicken, sind vor allem unglaubwürdige Preise ein Warnsignal. Die Aufmachung der Seiten dagegen weniger.
Eine mögliche Lösung in diesem Fall: Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen.
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