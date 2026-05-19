Rund um die Fußball-WM lauern beim Kauf von Trikots große Gefahren. Nun warnt eine Verbraucherzentrale.

In wenigen Wochen beginnt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM 2026. Entsprechend rückt auch der Kauf von Trikots – für sich selbst oder als Geschenk – immer mehr in den Fokus.

Das Problem: Im Netz gibt es unzählige Betrüger, die mit den WM-Jerseys Geld verdienen wollen.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt deshalb nun davor, sich auf vermeintliche Schnäppchen und unbekannte Seiten einzulassen.

Demnach führt die Suche über die gängigen Suchmaschinen oder in sozialen Medien schnell zu unseriösen Anbietern. Dabei lauern gleich zwei Gefahren: Fake-Shops – und Shops, die aus dem Nicht-EU-Ausland versenden, oder ihren Sitz direkt dort haben und minderwertige Waren verkaufen.