Karim Adeyemi wechselt zum FC Barcelona

Der Wechsel von Karim Adeyemi (24) zum FC Barcelona ist offiziell. Noch am Donnerstag soll er beim Team von Trainer Hansi Flick vorgestellt werden.

Adeyemi befindet sich Medienberichten zufolge seit der Vorwoche in Barcelona, den Medizincheck hat er demnach bereits absolviert.

Die Katalanen sollen sich mit Borussia Dortmund auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro geeinigt haben. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent.

Laporta hatte die Verpflichtung bereits vor einer Woche verkündet. "Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick", sagte der Präsident. Adeyemi sei "gefährlich und schnell", Sportdirektor Deco habe "die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt."

Seinen neuen Trainer kennt Adeyemi bestens: Flick berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er aber in diesem Sommer.