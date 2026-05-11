Kylian Mbappe hat den Clasico gegen den FC Barcelona verletzungsbedingt verpasst, abseits des Platzes aber mit einem Post für Wirbel gesorgt.

Kylian Mbappe hat während der Niederlage von Real Madrid im Clasico gegen den FC Barcelona (0:2) mit einem Post für Wirbel gesorgt.

Der verletzte Stürmer postete auf Instagram ein Bild vom laufenden Spiel im TV mit den Worten "Hala Madrid", während sein Team bereits 0:2 zurücklag.

Mit dieser Aktion sorgte er im Netz aber für Wirbel: Viele Fans kritisierten ihn dafür, bei dem entscheidenden Spiel nicht mit seinem Team nach Madrid gereist zu sein, und auch viele spanische Sportzeitungen griffen den Post des Franzosen auf.

"Mundo Deportivo" titelte beispielsweise: "Mbappé unterstützt seine Mitspieler aus dem Netz mit einem Detail, für das ihm die Real-Madrid-Fans nicht vergeben."