ran Fußball El Clasico: Real-Bus von Barcelona-Fans attackiert Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Der FC Barcelona kürt sich erstmals in einem Clasico zum spanischen Meister. Real Madrid schaut zu und steht vor den Trümmern einer Saison, die längst aus dem Ruder gelaufen ist. Die Demütigung ist der Tiefpunkt einer Spielzeit, die viel zu oft von Chaos statt Kontrolle geprägt war – ein Kommentar.

Das gab es noch nie. Mit einem überlegenen Sieg im Clasico hat sich der FC Barcelona die Meisterschaft gesichert. Real Madrid musste nach dem verdienten 0:2 zuschauen, wie der Erzrivale nach dem Schlusspfiff seinen zweiten Ligatitel in Serie feierte. Nach den vergangenen Chaos-Wochen in Madrid muss die Schmach der Startschuss für einen Neuanfang sein. Trotz Schrecksekunde: Arsenal macht großen Schritt zum Titel Reals Probleme zeigten sich schon bei der Aufstellung: Aurelien Tchouameni stand ungeachtet seines Eklats mit Teamkollege Fede Valverde in der Startelf. Der Klub hat derzeit weder die Stabilität noch die Kadertiefe, um konsequent zu reagieren. Real wirkt nicht wie ein Team mit klarer Hierarchie, sondern wie ein Kader, der seine Spannungen eher verwaltet als löst.

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Entfremdung zwischen Superstar und Weltverein Dazu passt, dass der aktuell angeschlagene Kylian Mbappe nicht einmal mitgereist ist. Dabei brodelt es um ihn ohnehin schon, nachdem zuletzt Fotos viral gingen, die ihn mit Freundin auf Kurzurlaub auf Sardinien zeigten. Die abermalige Abwesenheit kann als weiteres Zeichen der Entfremdung zwischen Superstar und Weltverein gesehen werden. In einer Online-Petition fordern inzwischen Millionen von Real-Fans die Trennung von Mbappe.