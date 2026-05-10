Hansi Flick und der FC Barcelona haben im Clasico gegen Real Madrid die Meisterschaft in Spanien klar gemacht. Erst kurz zuvor wurde bekannt, dass Flicks Vater verstorben ist. Der Barca-Coach fand nach dem Spiel emotionale Worte.

Der FC Barcelona hat ausgerechnet im Clásico gegen Real Madrid den 29. Meistertitel vorzeitig perfekt gemacht.

Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick, dessen Vater kurz vor dem Spiel verstorben war, gewann das Duell mit dem kriselnden Erzrivalen am 35. Spieltag der spanischen La Liga mit 2:0 (2:0) und feierte die erfolgreiche Titelverteidigung.

Marcus Rashford per Traum-Freistoß (9.) und Ferran Torres (18.) schossen die Tore für die Katalanen. Bereits drei Spiele vor dem Saisonende ist die Meisterschaft entschieden. Der fünfte Titel mit Barca war für Flick besonders emotional. Wenige Stunden vor der Partie teilte der Klub des Deutschen mit, dass Flicks Vater Hans verstorben sei.

"Es war ein schwerer Tag für mich, der mit dem Tod meines Vaters begonnen hat", sagte Flick bei "DAZN" nach dem Schlusspfiff: "Aber mein Team ist wie eine Familie für mich. Es ist großartig, in diesem Stadion und im Clasico gegen Real Madrid Meister zu werden."

Die Königlichen bleiben damit auch in der zweiten Saison nacheinander ohne einen Titelgewinn. Zur nächsten enttäuschten Spielzeit kam zuletzt auch noch der Eklat um die Streithähne Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni hinzu.

Während Vizekapitän Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und für den Clásico ausfiel, stand Tchouaméni in der Startelf, wie auch Nationalspieler Antonio Rüdiger.