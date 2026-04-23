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Seit seinem Abschied beim BVB ist Edin Terzic ohne Trainerjob. Zur neuen Saison ändert sich dies nun aber offenbar.

Neuer Job für Edin Terzic: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund soll in der neuen Saison bei einem spanischen Erstligisten an der Seitenlinie stehen.

Wie die im Baskenland ansässigen Zeitungen "Deia" und "El Correo" übereinstimmend vermelden, wird Terzic offenbar neuer Cheftrainer von Athletic Bilbao.

Den Berichten zufolge soll der 43-Jährige Ernesto Valverde ablösen, dessen Vertrag in Bilbao zum Saisonende ausläuft. Transferjournalist Matteo Moretto berichtet zudem, dass die Unterschrift des Deutschen kurz bevor steht.

In den spanischen Medien werden die Berichte als außerordentlich glaubwürdig gewertet, so gibt es bei der in Madrid ansässigen Sportzeitung "As" bereits eine Analyse mit den Herausforderungen für Terzic in Bilbao.