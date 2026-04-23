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Nach BVB-Abschied: Edin Terzic wohl vor neuem Trainerjob
Veröffentlicht:von ran.de
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Seit seinem Abschied beim BVB ist Edin Terzic ohne Trainerjob. Zur neuen Saison ändert sich dies nun aber offenbar.
Neuer Job für Edin Terzic: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund soll in der neuen Saison bei einem spanischen Erstligisten an der Seitenlinie stehen.
Wie die im Baskenland ansässigen Zeitungen "Deia" und "El Correo" übereinstimmend vermelden, wird Terzic offenbar neuer Cheftrainer von Athletic Bilbao.
Den Berichten zufolge soll der 43-Jährige Ernesto Valverde ablösen, dessen Vertrag in Bilbao zum Saisonende ausläuft. Transferjournalist Matteo Moretto berichtet zudem, dass die Unterschrift des Deutschen kurz bevor steht.
In den spanischen Medien werden die Berichte als außerordentlich glaubwürdig gewertet, so gibt es bei der in Madrid ansässigen Sportzeitung "As" bereits eine Analyse mit den Herausforderungen für Terzic in Bilbao.
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Edin Terzic wird offenbar Nachfolger von Ernesto Valverde bei Athletic Bilbao
Aber: Verkündet werden soll die Nachfolge aus Respekt vor Valverde demnach noch nicht. Der Spanier spielte bereits für die Basken, trat dort seinen ersten Trainerjob an und stand alleine als Cheftrainer mit Unterbrechungen fast zehn Jahre bei Athletic an der Seitenlinie.
Dazu kommt: Bilbao kämpft im Endspurt der Saison noch um das internationale Geschäft, liegt nur drei Punkte hinter Rang sechs. Um für die noch ausstehenden Spiele keine Unruhe in den Klub zu bringen, soll die Personalie Terzic zunächst wohl nicht publik werden.
Im Juni 2024 hatte Terzic den BVB auf eigenen Wunsch verlassen, seither war der 43-Jährige ohne Trainerjob. Zuletzt war er als TV-Experte tätig.
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