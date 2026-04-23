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WM 2026: FC Barcelona gibt Diagnose bei Lamine Yamal bekannt - Superstar mit emotionalem Statement
Aktualisiert:von ran
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Spanien bangt um Lamine Yamal. Das Offensivjuwel des FC Barcelona hat sich beim Ligaspiel gegen Celta Vigo verletzt. Nun meldet sich der Superstar zu Wort.
Große Sorgen um Lamine Yamal.
Der Youngster des FC Barcelona hatte in der 40. Minute im Spiel gegen Celta Vigo einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung verwandelt, unmittelbar danach fasste er sich an den linken Oberschenkel, ging zu Boden und signalisierte, dass ein Wechsel notwendig sei.
Kurz darauf verschwand Yamal in die Kabine. Für ihn kam nach einer langen Unterbrechung das schwedische Talent Roony Bardghji.
Wie der FC Barcelona am Donnerstag Nachmittag bekannt gab, wird Yamal Barca in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Klub spricht von einer "Oberschenkelverletzung" im linken Bein. Präziser wurden die Katalanen nicht.
Aber: "Er wird voraussichtlich zur Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung stehen", so der designierte spanische Meister. Die Saison in La Liga endet am 24. Mai, bis mindestens dann wird der Außenstürmer also fehlen.
Wenig später meldete sich der Superstar auf "Instagram" zu Wort.
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Lamine Yamal mit emotionalem Statement
"Diese Verletzung hält mich gerade dann vom Platz fern, wenn ich am liebsten dabei wäre, und das tut mehr weh, als ich in Worte fassen kann. Es schmerzt mich, nicht an der Seite meiner Teamkollegen kämpfen zu können, nicht helfen zu können, wenn die Mannschaft mich braucht. Aber ich glaube an sie und ich weiß, dass sie in jedem Spiel alles geben werden", schrieb der 18-Jährige in einem emotionalen Post.
Und weiter: "Ich werde da sein, auch wenn es nur von außen ist, um die Mannschaft zu unterstützen, anzufeuern und anzuspornen, als wäre ich ein weiterer Spieler. Das ist nicht das Ende, sondern nur eine Pause. Ich werde stärker zurückkommen, mit mehr Ehrgeiz denn je, und die nächste Saison wird besser werden. Vielen Dank für die Nachrichten und Visca el Barça", so Yamal weiter.
WM 2026 in Gefahr? So schlimm ist die Yamal-Verletzung
Wie die "Mundo Deportivo" spekuliert, könnte es sich um einen Muskelfaserriss im Oberschenkel handeln. Demnach soll Yamal erst in rund fünf Wochen wieder belastbar sein.
Genau dann würde die WM-Vorbereitung für Spanien in die heiße Phase starten. Spaniens Auftakt gegen Kap Verde findet in etwa sieben Wochen statt.
Sollte sich die erste Prognose bewahrheiten, dann wäre ein Ausfall verkraftbar, Yamal würde dann in der K.o.-Runde, für die sich Spanien als amtierender Europameister wohl qualifizieren dürfte, wieder nah an seinem Leistungsmaximum sein.
Neben dem afrikanischen Vertreter Kap Verde bekommt es Spanien mit Uruguay und Saudi-Arabien zu tun.
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FC Barcelona: Hansi Flick besorgt um Lamine Yamal
Schon in der Hinrunde hatte Yamal mit einer Leistenverletzung zu kämpfen, nun ist ein Ausfall im Saisonendspurt Gewissheit.
Bei Barcelona wäre dies angesichts des großen Vorsprungs in La Liga zu verkraften.
"Wir müssen bis morgen warten. Nach einem Tor verlässt er den Platz nicht ohne Grund", sagte Trainer Hansi Flick noch direkt nach dem Spiel. "Hoffentlich ist es nicht so schlimm."
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