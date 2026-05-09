ran Fußball Bundesliga BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz Videoclip • 01:51 Min Link kopieren Teilen

Am 33. Bundesliga-Spieltag können unzählige Entscheidungen fallen - oben wie unten in der Tabelle. ran verschafft einen Überblick.

Die Bundesliga ist längst auf die Zielgerade eingebogen. Mit dem 3:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt begann am Freitagabend der 33. Spieltag. An diesem vorletzten Spieltag können diverse Entscheidungen fallen. ran verschafft einen Überblick. Die Meisterschaft des FC Bayern steht längst fest, der BVB schnappte sich mit dem Sieg gegen die SGE derweil den inoffiziellen Titel Vizemeister. Sollten die Münchner auch das Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart gewinnen, würde der BVB als Vizemeister zu Beginn der neuen Spielzeit gegen den Rekordmeister um den Franz-Beckenbauer-Supercup spielen. Was aber tut sich dahinter?

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Sichert Leipzig die Champions League? Auf Rang drei rangiert aktuell RB Leipzig – und das mit vier Punkten Vorsprung auf das Verfolger-Trio Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim. RB könnte am 33. Spieltag die Teilnahme an der Champions League festmachen, wenn sie gegen St. Pauli gewinnen. Möglich wäre dies auch bei einem RB-Remis, wenn Stuttgart gegen Leverkusen mit einem Unentschieden endet und/oder die TSG gegen Werder Bremen nicht siegreich ist. BVB-Abschiedsparty mit zittriger Schlussphase Leipzig könnte übrigens sogar die Königsklassen-Teilnahme bei einer Pleite sicherstellen, wenn es im Spiel zwischen VfB und Bayer einen Sieger gibt und Hoffenheim parallel dazu verliert. Wichtig: Keines der drei Verfolgerteams kann am 33. Spieltag einen CL-Platz sichern oder verspielen.

Schnappt sich Freiburg Rang sieben? Doch auch andere Teams können am Wochenende wichtige Schritte gehen. Aktuell liefern sich der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg ein Rennen um Rang sieben, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. Die Freiburger, die am Donnerstag in das Finale der Europa League einzogen, können sich Rang sieben mit einem Sieg beim Hamburger SV sichern. Der FC Augsburg kann sich diesen Platz indes abschminken, wenn sie gegen Borussia Mönchengladbach verlieren. Auch ein Sieg würde nichts bringen, sollte Freiburg ebenfalls gewinnen. Bei einem Remis gegen die Fohlen ist Platz sieben für den FCA ebenfalls weg, sollte Freiburg mindestens ein Remis gelingen.

Spannung im Tabellenkeller Am unteren Tabellenende wird es ebenfalls spannend. So können am 33. Spieltag mit dem 1. FC Köln und Werder Bremen gleich zwei Teams die Klasse halten, wenn sie beide jeweils einen Punkt holen (Bremen gegen die TSG, Köln gegen Heidenheim). Der Klassenerhalt ist zudem sicher, wenn der VfL Wolfsburg und der FC St. Pauli nicht siegen. Und auch noch weiter unten stehen Entscheidungen vor der Tür. Mit jeweils 26 Punkten liegen Wolfsburg und St. Pauli aktuell auf dem Relegationsrang und Platz 17 (die Wölfe haben die bessere Tordifferenz). Dahinter rangiert Heidenheim mit 23 Punkten auf dem letzten Platz.

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