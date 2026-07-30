Sportlich verlief die vergangene Saison für Real Madrid enttäuschend, finanziell bewegen sich die "Königlichen" aber in neuen Dimensionen.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat am Dienstag eine Rekord-Bilanz für das Geschäftsjahr 2025/2026 vorgestellt.

"Die betrieblichen Erlöse, ohne Einnahmen aus Spielerverkäufen, stiegen auf 1,221 Milliarden Euro und lagen damit 3,1 Prozent über dem Wert des vorherigen Geschäftsjahres", erklärten die Königlichen in einer Mitteilung. Als Gewinn nach Steuern verbuchte der Klub nach eigenen Angaben 26 Millionen Euro, 8,1 Prozent mehr als 2024/2025.

In der vergangenen Saison blieb Real ohne Titel, brüstete sich nun aber mit seiner Finanzkraft. "Real Madrid hat erstmals die Marke von 1,2 Milliarden Euro überschritten, eine Summe, die bislang keine andere Sportorganisation weltweit erreicht hat", hieß es in der Mitteilung, man habe damit die Position des Klubs als "Umsatzführer in der Sportbranche" gefestigt.

Die Umsatzsteigerung ist nicht zuletzt das Ergebnis des Umbaus des Bernabéu-Stadions. Die Einnahmen aus den Veranstaltungen in der modernen Arena stiegen um elf Prozent auf 363 Millionen Euro. Hinzu kamen neue Verträge mit Sponsoren.