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1860 München: Alper Kayabunar wird neuer Cheftrainer

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

1860 München: Neues Logo spaltet die Fans

Videoclip • 01:28 Min

Neuigkeiten von 1860 München: Die Löwen haben für ihren Neustart in der Regionalliga Bayern einen neuen Cheftrainer.

1860 München geht mit Alper Kayabunar als Cheftrainer in die kommende Saison der Regionalliga Bayern.

Der 40-Jährige unterschrieb nach der Insolvenz der Profiabteilung des krisengeplagten Traditionsklubs bei der neuen Spielbetriebs-GmbH bis Sommer 2028. Vincent Saller (27) wird Kayabunar als Co-Trainer zur Seite stehen.

"Alper und Vincent haben in der vergangenen Saison in der Bayernliga Süd hervorragende Arbeit abgeliefert und den Meistertitel geholt. Auch in der Saisonvorbereitung konnten die beiden zeigen, dass sie die Richtigen für diese Aufgabe sind", sagte Thomas Probst, Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH.

Kayabunar hatte bereits in der vergangenen Saison zwei Spiele als Interimstrainer der Profimannschaft in der 3. Liga gegen Viktoria Köln (2:2) und beim SV Wehen Wiesbaden (0:1) gecoacht.

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Kayabunar trainierte zuvor auch Türkgücü

In der Bayernliga Süd sammelte er mit der Löwen-Reserve in 32 Spielen 68 Punkte und feierte die Meisterschaft. Zuvor hatte er drei Jahre lang Türkgücü München trainiert, für das er zuvor auch als Spieler aktiv war.

Für 1860 beginnt die Regionalligasaison erst am zweiten Spieltag (1. August, 14.00 Uhr) mit einem Duell beim Drittliga-Absteiger Schweinfurt 05.

Nach dem Abstieg hatten sich die Löwen in der 19er-Staffel am ersten Spieltag spielfrei gewünscht, um mehr Zeit für die Planung bis zum Pflichtspielauftakt in der Liga zu erhalten.

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