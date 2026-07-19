Neuigkeiten von 1860 München: Die Löwen haben für ihren Neustart in der Regionalliga Bayern einen neuen Cheftrainer.

1860 München geht mit Alper Kayabunar als Cheftrainer in die kommende Saison der Regionalliga Bayern.

Der 40-Jährige unterschrieb nach der Insolvenz der Profiabteilung des krisengeplagten Traditionsklubs bei der neuen Spielbetriebs-GmbH bis Sommer 2028. Vincent Saller (27) wird Kayabunar als Co-Trainer zur Seite stehen.

"Alper und Vincent haben in der vergangenen Saison in der Bayernliga Süd hervorragende Arbeit abgeliefert und den Meistertitel geholt. Auch in der Saisonvorbereitung konnten die beiden zeigen, dass sie die Richtigen für diese Aufgabe sind", sagte Thomas Probst, Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH.

Kayabunar hatte bereits in der vergangenen Saison zwei Spiele als Interimstrainer der Profimannschaft in der 3. Liga gegen Viktoria Köln (2:2) und beim SV Wehen Wiesbaden (0:1) gecoacht.