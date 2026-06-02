Nach der Pleite in der Aufstiegs-Relegation zur 3. Liga hat Lok Leipzigs Coach Jochen Seitz die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten.

Der 1.FC Lokomotive Leipzig hat im zweiten Jahr in Folge den Aufstieg in die 3. Liga verpasst. Erneut scheiterten die Sachsen erst in der Relegation, in diesem Jahr durch zwei Pleiten gegen die Würzburger Kickers.

Einen Tag nach der Rückspiel-Niederlage hat nun Lok-Coach Jochen Seitz persönliche Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten.

"Jochen Seitz ist nicht mehr Trainer des 1. FC Lokomotive Leipzig. Seitz, der Lok nach seinem Amtsantritt im Sommer 2024 in der Regionalliga Nordost in den vergangenen beiden Saisons zur Meisterschaft geführt hatte, hat heute Vormittag zunächst die Geschäftsführung und dann die Mannschaft von seiner Entscheidung informiert, seinen neuen Vertrag zum 1. Juli 2026 nicht anzutreten", hieß es in einer Stellungnahme des Regionalligisten.