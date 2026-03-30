Die Ablehnung von RB Leipzig gipfelt beim Halleschen FC in einem Beschluss, der den Kontakt zum Brause-Klub in Zukunft auf ein Minimum reduziert.

Seit 2009 mischt RB Leipzig nun im deutschen Fußball mit. Der Verein, der aus einer Initiative von Red Bull hervorging, hat seitdem beachtliche Erfolge gefeiert. Zweimal schon holten die "Roten Bullen" den DFB-Pokal, schafften es auch schon ins Halbfinale der Champions League.

Dennoch schlägt Rasenballsport, wie sich der Verein offiziell nennt, in manchen Regionen und von vielen Fans anderer Vereine eine enorme Ablehnung entgegen.

Beim Halleschen FC ist diese Ablehnung so groß, dass der Verein laut einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" auf der Mitgliederversammlung einen Beschluss gefasst hat, der wohl einmalig ist im deutschen Fußball.