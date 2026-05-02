ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans rechnen ab: "Armutszeugnis" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Am 31. Spieltag der Bundesliga hat Bayer Leverkusen durch einen klaren Sieg gegen RB Leipzig im Kampf um die Königsklassen-Qualifikation ein Zeichen gesetzt.

Bayer Leverkusen ist im engen Kampf um die Königsklasse dank Dreierpacker Patrik Schick ein Statement gelungen und erstmals seit Mitte Januar wieder in die Top vier zurückgekehrt. Die spielstarke Werkself besiegte den direkten Konkurrenten RB Leipzig im Bundesliga-Topspiel verdient mit 4:1 (2:0) und verhinderte damit die vorzeitige Champions-League-Qualifikation der zuletzt formstarken Sachsen. FC Bayern vor Rückspiel mit PSG: Mit dieser Defensivleistung wird es für die Spektakel-Bayern nicht reichen - Kommentar Torjäger Schick (25., 76., 89.) und Nathan Tella (45.) trafen zum Sieg für die Rheinländer, die dank der besseren Tordifferenz am VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim (alle 58 Punkte) vorbeizogen und das Erreichen der Königsklasse wieder in der eigenen Hand haben.

Baumgartner sorgt für Ergebnis-Kosmetik Für RB war Christoph Baumgartner (80.) erfolgreich. Am kommenden Spieltag reist Bayer zum direkten Duell nach Stuttgart. Leipzig verpasste zwar den sechsten Sieg in Folge, hat als Tabellendritter (62) aber weiterhin beste Karten, nach einem Jahr Abstinenz in Europas wichtigsten Klubwettbewerb zurückzukehren. Angesichts der Siegesserie gehe seine Mannschaft mit einer "breiten Brust" in das Duell beim Konkurrenten, hatte RB-Trainer Ole Werner vor der Partie gesagt, die Aussicht auf die Königsklasse sei eine "große Motivation". Doch die Leipziger waren zunächst vor allem in der Defensive gefordert, Bayer agierte von Beginn an bissig und war das aktivere Team.

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