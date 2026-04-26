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Galatasaray vs. Fenerbahce heute live: Wo kann ich das Istanbul-Derby im TV und Livestream verfolgen?
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:46 Min
In der türkischen Süper Lig kommt es zum brisanten Istanbul-Derby. Wer setzt sich durch? So könnt ihr die Partie im TV, Livestream oder Ticker verfolgen.
Auch in der Türkei befindet sich die Liga in der Endphase. Das Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce am 31. Spieltag könnte dabei entscheidend im Kampf um die Meisterschaft sein.
Vor der Partie steht Galatasaray mit Ex-Bayern-Star Leroy Sane auf Rang eins - mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce.
Mit einem Sieg könnte Galatasaray den Vorsprung auf den Stadtrivalen auf sieben Zähler ausbauen. Dies käme, bei dann nur noch drei ausstehenden Partien, wohl einer Vorentscheidung im Titelkampf gleich.
Fenerbahce hingegen könnte den Druck mit einem Sieg gegen "Gala" nochmals deutlich erhöhen, wäre aber weiter auf einen Ausrutscher der "Löwen" angewiesen.
ran sagt Euch, ob ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
Galatasaray vs. Fenerbahce: Süper Lig live heute im TV, Stream und Ticker?
Spiel: Galatasaray vs. Fenerbahce
Wettbewerb: Süper Lig; 31. Spieltag
Datum: 26. April 2026
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Austragungsort: Rams Park (Istanbul)
Süper Lig heute live: Läuft Galatasaray gegen Fenerbahce im Free-TV?
Nein. Das Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce kann nicht im Free-TV verfolgt werden.
Läuft Galatasaray gegen Fenerbahce heute im Pay-TV oder Livestream?
Ja. Rechteinhaber der Süper Lig ist beIN Sports. Der Sender zeigt seine Inhalte in Deutschland via Digiturk. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Galatasaray - Fenerbahce: Gibt es heute einen Liveticker für das Süper-Lig-Spiel?
Ja. Einen Liveticker für Galatasaray vs. Fenerbahce gibt's wie gewohnt auf ran.de.
Galatasaray vs. Fenerbahce heute live: Alle Informationen zum Spiel in der Süper Lig
Spiel: Galatasaray vs. Fenerbahce
Datum und Uhrzeit: 26. April 2026; 19:00 Uhr
Trainer: Okan Buruk (Galatasaray), Domenico Tedesco (Fenerbahce)
Free-TV:
Pay-TV: Digiturk (via beIN Sports)
Livestream: Digiturk (via beIN Sports)
Liveticker: ran.de