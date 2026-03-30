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U21: DFB-Team gegen Griechenland unter Druck - die Szenarien für die EM-Qualifikation
Aktualisiert:von ran
RAN FUSSBALL: U21
U21-Highlights: Doppelpack! DFB-Sturmtalent schießt Nordirland ab
Videoclip • 02:56 Min
Gegen Griechenland steht die deutsche U21-Nationalmannschaft durchaus unter Druck. Für eine direkte Qualifikation für die EM muss eigentlich ein Sieg her. Das sind die Szenarien.
Mit dem 3:0-Sieg gegen Nordirland hat die deutsche U21-Nationalmannschaft ihre Hausaufgaben gemacht.
Gegen Griechenland steht der deutsche Nachwuchs nun trotzdem unter Druck. Der Grund? Das Hinspiel verlor das Team von Trainer Antonio Di Salvo mit 2:3.
Sollte Deutschland im Rückspiel erneut verlieren, rückt die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft vorerst in weite Ferne.
ran zeigt die möglichen Szenarien im Überblick.
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U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream
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U21 - EM-Qualifikation: Was passiert, wenn Deutschland gegen Griechenland gewinnt?
Gewinnt Deutschland gegen Griechenland mit zwei Toren Unterschied, sichert sich die DFB-Elf den direkten Vergleich und wäre bei einer Punktgleichheit am Ende der Qualifikation Gruppenerster.
Gewinnt Deutschland in Griechenland mit einem Tor Abstand und holt am Ende der Qualifikation ebenso viele Punkte wie Griechenland, gelten folgende Tie-Breaker:
1) größere Anzahl erzielter Tore aus den Direktbegegnungen
2) bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
3) größere Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen
4) größere Anzahl erzielter Auswärtstore aus allen Gruppenspielen
5) größere Anzahl Siege aus allen Gruppenspielen
6) größere Anzahl Auswärtssiege aus allen Gruppenspielen
7) geringere Gesamtzahl an Strafpunkten auf der Grundlage der in allen Gruppenspielen von Spielern und Mannschaftsoffiziellen erhaltenen gelben und roten Karten
8) bessere Platzierung in der UEFA-U21-Männer-Nationalmannschafts-Koeffizientenrangliste, die für die Auslosung der Gruppenphase des Qualifikationswettbewerbs verwendet wurde
U21 - EM-Qualifikation: Was passiert, wenn Deutschland gegen Griechenland nur unentschieden spielt?
Spielt Deutschland gegen Griechenland nur Unentschieden, muss die DFB-Elf in den verbleibenden drei Quali-Spielen auf Ausrutscher der Griechen hoffen, um den ersten Platz in der Gruppe noch übernehmen zu können. Den direkten Vergleich hätte man verloren.
U21 - EM-Qualifikation: Kann sich Deutschland noch qualifizieren, wenn die DFB-Elf am Ende nur Platz zwei belegt?
Ja. Sollte Deutschland am Ende der Qualifikation nur den zweiten Rang belegen, könnte man sich trotzdem noch für das Turnier qualifizieren. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
Option 1: Deutschland wird in der Gruppe Zweiter hinter Griechenland und ist besser als alle anderen Gruppenzweiten (abzüglich der Ergebnisse gegen Gruppenletzten, wenn in einer 6er-Gruppe gespielt wird). Die Tiebreaker im Vergleich zu den anderen Gruppenzweiten sind nach den erzielten Punkten und der Tordifferenz folgende: Anzahl Gesamttore, Anzahl Auswärtstore, Anzahl Siege, Anzahl Auswärtssiege, Fairnesstabelle, UEFA-Koeffizienten-Platzierung.
Option 2: Deutschland wird Gruppenzweiter, allerdings nicht der beste Gruppenzweite. In diesem Fall spielt der DFB-Nachwuchs ein Playoff-Duell gegen einen anderen Gruppenzweiten. Dieses Duell wird ausgelost.
U21 - EM-Qualifikation: Gegen wen muss die U21 nach der Griechenland-Partie noch spielen?
26.09.2026: Lettland U21 vs. Deutschland U21
30.09.2026: Malta U21 vs. Deutschland U21
06.10.2026: Deutschland U21 vs. Georgien U21
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