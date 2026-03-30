U21: DFB-Team gegen Griechenland unter Druck - die Szenarien für die EM-Qualifikation

Gegen Griechenland steht die deutsche U21-Nationalmannschaft durchaus unter Druck. Für eine direkte Qualifikation für die EM muss eigentlich ein Sieg her. Das sind die Szenarien.

Mit dem 3:0-Sieg gegen Nordirland hat die deutsche U21-Nationalmannschaft ihre Hausaufgaben gemacht.

Gegen Griechenland steht der deutsche Nachwuchs nun trotzdem unter Druck. Der Grund? Das Hinspiel verlor das Team von Trainer Antonio Di Salvo mit 2:3.

Sollte Deutschland im Rückspiel erneut verlieren, rückt die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft vorerst in weite Ferne.

ran zeigt die möglichen Szenarien im Überblick.