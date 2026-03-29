EM-Qualifikation
U21 gegen Griechenland: Darvich für Finkgräfe nachnominiert
Veröffentlicht:von SID
RAN FUSSBALL: U21
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Videoclip • 02:56 Min
DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss im Topspiel der EM-Qualifikation auf Max Finkgräfe verzichten. Der 22-Jährige von RB Leipzig verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf die Reise der deutschen U21-Nationalmannschaft nach Griechenland.
Di Salvo nominierte den Neuling Noah Darvich vom VfB Stuttgart nach.
Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler reiste noch am Samstagabend ins Teamhotel nach Wolfsburg, am Sonntag flog die deutsche U21 nach Athen. Dort wartet am Dienstag (18 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) der Showdown um Platz eins, derzeit führt Griechenland die Tabelle ohne Verlustpunkt mit drei Zählern Vorsprung auf Deutschland an. Nur der Gruppensieger fährt sicher zur EM 2027.
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