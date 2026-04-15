Vor WM 2026: Klage gegen Argentinien und Lionel Messi

Schwere Vorwürfe gegen den argentinischen Verband und Superstar Lionel Messi. Es geht in einer Klage um Millionen.

Gegen Lionel Messi und den argentinischen Fußballverband AFA ist am Dienstag in Florida eine Klage wegen Betrugs und Vertragsbruchs eingegangen.

Das berichtej die US-Seite "TMZ" und weitere amerikanische Medien. Kläger ist das in Miami ansässige Veranstaltungsunternehmen "VID".

Hintergrund sind zwei Freundschaftsspiele der argentinischen Nationalmannschaft im Oktober 2025. "VID" hatte die Exklusivrechte an den Partien erworben und dafür umgerechnet knapp sechs Millionen Euro an die AFA gezahlt.

Vertraglich war Messi verpflichtet, in beiden Spielen mindestens 30 Minuten zu spielen - sofern er nicht verletzt war.