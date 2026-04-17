FC Bayern München: So kann der FCB bereits am Wochenende Meister werden

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Harry Kane baut Mega-Villa in London Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Sieg beim FC St. Pauli und der Niederlage von Borussia Dortmund gegen Leverkusen kann der FC Bayern bereits am nächsten Spieltag Meister werden. ran zeigt, was dafür passieren muss.

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