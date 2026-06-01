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WM-Qualifikation

WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland vs. Norwegen live im kostenlosen Joyn-Stream, Free-TV und im Liveticker

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

DFB-Team: "Wir brauchen den einfach" - Fans reagieren auf Neuer-Nominierung

Videoclip • 01:29 Min

Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation gegen Norwegen an. ran erklärt euch, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.

Top-Spiel in Qualifikationsgruppe 4 der Liga A zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Tabellenführer Deutschland trifft in Köln auf Norwegen.

Ein Sieg des DFB-Teams wäre gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation zur WM-Endrunde in Brasilien.

In den ersten drei Spielen konnte man dreimal als Sieger vom Platz gehen, wohingegen es zuletzt ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden gegen Österreich gab.

Gegen Norwegen wurde das Hinspiel im März allerdings deutlich mit 4:0 gewonnen. Glückt nun die endgültige WM-Qualifikation?

ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.

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Deutschland vs. Norwegen live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?

  • Spiel: Deutschland vs. Norwegen

  • Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 5. Spieltag

  • Datum: 5. Juni 2026

  • Uhrzeit: 20:35 Uhr

  • Austragungsort: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Deutschland - Norwegen live: Läuft das Spiel deDFB-Frauen im Free-TV?

Ja. Das Spiel zwischen Deutschland und Norwegen wird im Free-TV bei der "ARD" übertragen.

Aktuelle Sport-Livestreams auf Joyn:

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DFB-Frauen gegen Norwegen: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream auf Joyn und in der ARD-Mediathek verfügbar.

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WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Deutschland vs. Norwegen?

Einen Liveticker zur Partie zwischen Norwegen und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Deutschland gegen Norwegen live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen

Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Norwegen.

  • Paarung: Deutschland vs. Norwegen

  • Datum und Uhrzeit: 5. Juni 2026; 20:35 Uhr

  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Gemma Grainger (Norwegen)

  • Free-TV: ARD

  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek

  • Liveticker: ran.de

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