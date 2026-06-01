WM-Qualifikation
WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland vs. Norwegen live im kostenlosen Joyn-Stream, Free-TV und im Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
DFB-Team: "Wir brauchen den einfach" - Fans reagieren auf Neuer-Nominierung
Videoclip • 01:29 Min
Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation gegen Norwegen an. ran erklärt euch, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.
Top-Spiel in Qualifikationsgruppe 4 der Liga A zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Tabellenführer Deutschland trifft in Köln auf Norwegen.
Ein Sieg des DFB-Teams wäre gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation zur WM-Endrunde in Brasilien.
In den ersten drei Spielen konnte man dreimal als Sieger vom Platz gehen, wohingegen es zuletzt ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden gegen Österreich gab.
Gegen Norwegen wurde das Hinspiel im März allerdings deutlich mit 4:0 gewonnen. Glückt nun die endgültige WM-Qualifikation?
ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.
Deutschland vs. Norwegen live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?
Spiel: Deutschland vs. Norwegen
Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 5. Spieltag
Datum: 5. Juni 2026
Uhrzeit: 20:35 Uhr
Austragungsort: Rhein-Energie-Stadion (Köln)
Deutschland - Norwegen live: Läuft das Spiel deDFB-Frauen im Free-TV?
Ja. Das Spiel zwischen Deutschland und Norwegen wird im Free-TV bei der "ARD" übertragen.
Aktuelle Sport-Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Mittwoch, 03.06. 18:45 • Handball
HBL live: GWD Minden – THW Kiel
90 MinBald verfügbar
Mittwoch, 03.06. 18:45 • Handball
HBL live: GWD Minden – THW Kiel
90 Min
DFB-Frauen gegen Norwegen: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream auf Joyn und in der ARD-Mediathek verfügbar.
WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Deutschland vs. Norwegen?
Einen Liveticker zur Partie zwischen Norwegen und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Deutschland gegen Norwegen live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen
Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Norwegen.
Paarung: Deutschland vs. Norwegen
Datum und Uhrzeit: 5. Juni 2026; 20:35 Uhr
Trainer: Christian Wück (Deutschland), Gemma Grainger (Norwegen)
Free-TV: ARD
Livestream: Joyn, ARD-Mediathek
Liveticker: ran.de
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