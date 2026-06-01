Nationalspielerin Freigang droht Ärger mit Anti-Doping-Behörde

:newstime Hier wohnt das DFB-Team während der WM Videoclip • 01:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der deutschen Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang droht Ärger mit der Anti-Doping-Behörde. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Hintergrund ist demnach, dass es bei der Kapitänin von Bundesligist Eintracht Frankfurt im Zuge von Kontrollen der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) dreimal zu Meldeversäumnissen gekommen sein soll.

"Auch die NADA hat die Medienberichte gesehen und verweist auf das im Standard definierte Vorgehen bei einem Meldepflicht- und Kontrollversäumnis. Die NADA ist für die Prüfung und Feststellung einzelner Strikes (Meldepflicht-/Kontrollversäumnisse) zuständig", schrieb die NADA am Montag auf SID-Anfrage: "Im letzten Jahr hat die NADA rund 300 Strikes festgestellt, die nach den Anti-Doping-Regeln nicht namentlich veröffentlicht werden." 2. Bundesliga: Dresdens Bünning nach Hirnblutung im Krankenhaus - "Absoluter Schockmoment"

Regionalliga - Lok Leipzig droht der bittere Hattrick: Wird ein erneutes Scheitern zum Boost für die Reform? "Derzeit", teilte die NADA weiter mit, liege nach ihrer Kenntnis "kein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen (Art. 2.4 WADC/NADC, Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse) der von Ihnen genannten Spielerin vor".

Kein Doping-Verdacht: Alle Tests negativ Ein Dopingverdacht besteht nicht gegen die DFB-Torjägerin, alle ihre Tests seien negativ ausgefallen, schrieb der kicker. Wie Sport1 berichtet, soll Freigang dreimal innerhalb eines Jahres nicht am angegebenen Ort gewesen sein. Laut kicker werde der mögliche dritte Verstoß noch geprüft.

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