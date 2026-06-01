Das Wunder von New York?
WM 2026: So könnte Deutschlands Weg ins Finale aussehen
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
ran Fußball
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Wer wartet in den K.o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft? Die Gruppengegner der DFB-Elf stehen fest. Doch auch die Konkurrenz in den K.o.-Spielen lässt sich durch drei Szenarien festlegen.
Stolpersteine in der WM-Gruppenphase
Mit 48 Mannschaften ist die Weltmeisterschaft 2026, die größte der Geschichte. Bevor es um die K.o.-Spiele geht, muss zuerst ein Blick auf die Gruppengegner der DFB-Elf geworfen werden. Gegen WM-Neuling Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador gilt das Team von Julian Nagelsmann als Favorit der Gruppe E. Werden sie dieser Rolle gerecht und überstehen die Gruppenphase, lassen sich drei Szenarien bestimmen, die Deutschlands möglichen Weg ins große WM-Finale abbilden.
Option 1: Deutschland wird Gruppensieger
Das Ziel der DFB-Elf sollte natürlich Folgendes sein: Gruppenerster werden. In diesem Falle würde im Sechzehntelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F warten. Da in jeder Gruppe vier Mannschaften sind, ergeben sich hier eine ganze Menge Möglichkeiten. Fest steht allerdings: Solange keine der Top-Nationen ausrutscht, behält die DFB-Elf auch im Sechzehntelfinale ihre Favoritenrolle.
Das wäre im darauffolgenden Achtelfinale nicht mehr der Fall. In Philadelphia könnte mit Frankreich der wahrscheinlich größte Titelanwärter warten. Ein echtes Brett, so früh in der K.o.-Phase. Voraussetzung für diese Begegnung ist, dass "Les Bleus" ebenfalls Gruppensieger werden.
Bei einem Sieg gegen die Franzosen ginge es für die Nationalelf weiter nach Boston. Im Viertelfinale ist die Niederlande der wahrscheinlichste Gegner, solange diese sich keinen Ausrutscher gegen einen Underdog erlauben auftreten.
Dass das Halbfinale kein Selbstläufer wird, ist klar. Mit Spanien könnte die Nationalelf am 14. Juli aber das nächste Schwergewicht vor der Brust haben. Die Möglichkeit auf eine Revanche nach dem Cucurella-Skandal. Von Dallas, wo das Halbfinale stattfindet, würde es für die DFB-Elf nach New York zum großen Finale gehen. Dieses wird am 19. Juli ausgetragen.
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Option 2: Deutschland beendet die Gruppenphase auf Platz 2
Erlaubt sich das Team von Bundestrainer Nagelsmann in der Gruppenphase einen Ausrutscher und schließt die Gruppe als Zweitplatzierter ab, ändert sich der Weg ins Finale komplett.
In der "Round of 32" müsste Deutschland gegen den Zweitplatzierten aus Gruppe I ran. Dort stehen Frankreich, Norwegen, Senegal oder der Irak zur Auswahl. Der wahrscheinlichste Gegner im Achtelfinale ist wahrscheinlich Rekordweltmeister Brasilien. Eine Achtelfinal-Paarung, die es ebenfalls in sich hat.
Im Viertelfinale könnte dann ein wahrer Klassiker mit deutscher Beteiligung auf beiden Seiten folgen. Thomas Tuchel und "Three Lions" ergeben sich als wahrscheinlichstes Szenario. Bei einem Sieg geht es im Halbfinale gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Ein Weg, der es wirklich in sich hat.
Option 3: Deutschland kommt als Gruppendritter weiter
Im Falle einer Drittplatzierung ist Deutschland nicht gleich ausgeschieden. Erstmals kommen acht der zwölf Gruppendritten weiter. Ein gutes Spiel kann also schon für das Weiterkommen genügen.
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Der Rechenweg für dieses Szenario ist allerdings sehr kompliziert, da es davon abhängt, wer die anderen sieben besten Gruppendritten sind. Daher lässt sich hier nur spekulieren. Ziel der Nationalmannschaft sollte in jedem Falle sein, diese Spekulationen erst gar nicht aufkommen zu lassen.
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