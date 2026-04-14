DFB-Frauen: Giulia Gwinn schon wieder im Deutschland-Trikot verletzt

FC Bayern: Zverev mit Ansage! "Wenn Neuer so weiterspielt..."

Das Verletzungspech von Giulia Gwinn vom FC Bayern München will einfach nicht abreißen. Die DFB-Kapitänin verletzte sich im Duell mit Österreich erneut.

Die DFB-Frauen und der FC Bayern bangen erneut um Schlüsselspielerin Giulia Gwinn.

Im Duell mit der Österreicherin Melanie Brunnthaler wurde Gwinn nach einer Grätsche abgeräumt, drehte sich über Kopf und landete auf der rechten Schulter. Für das rustikale Einsteigen gab es Gelb.

Gwinn wurde an der Schulter behandelt, konnte erst weitermachen, wurde dann aber für Carlotta Wmaser ausgewechselt. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

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