Die deutschen Fußballerinnen marschieren weiter durch die WM-Qualifikation. Der Kantersieg gegen Österreich wird allerdings durch eine Verletzung von Giulia Gewinn getrübt.

Auch ein Schreckmoment um Giulia Gwinn hat die deutschen Fußballerinnen auf dem Weg zum WM-Ticket nicht aus dem Tritt gebracht. Die spielfreudige Auswahl von Bundestrainer Christian Wück gewann das Nachbarschaftsduell mit Österreich in Nürnberg letztlich souverän 5:1 (1:0), musste beim dritten Sieg im dritten Qualifikationsspiel aber die frühe Auswechslung der an der Schulter verletzten Kapitänin wegstecken.

Nicole Anyomi (17.), Vivien Endemann (52.), Sarah Puntigam per Eigentor (68.) sowie die starke Jule Brand (76.) und die eingewechselte Lea Schüller (83.) erzielten vor 24.237 Fans die deutschen Treffer, Chiara D'Angelo (77.) hatte verkürzt. Deutschland festigte auf dem Weg zur Titeljagd 2027 in Brasilien seine Tabellenführung in der Gruppe A4, schon am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de) kommt es in Ried zum Wiedersehen mit der lange harmlosen ÖFB-Auswahl.

Wück setzte im Max-Morlock-Stadion überwiegend auf die Startelf, die auch beim 4:0 in Norwegen Anfang März begonnen hatte. Die einzige Änderung: Linda Dallmann ersetzte Carlotta Wamser im Mittelfeld, die Münchnerin rückte in die Mitte, und Brand startete dafür auf dem rechten Flügel.

"Es ist auch die Aufgabe, dass die Spielerinnen zu Hause dominant auftreten", sagte Wück vor dem Anpfiff im ZDF und forderte: "Wir wollen von Anfang an da sein und wenn möglich auch wieder zu null spielen."