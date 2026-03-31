Bosnien - Italien: Squadra Azzurra schon wieder raus! WM-Quali im Livestream und Live-Ticker

ran Fußball WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft Videoclip • 01:46 Min Link kopieren Teilen

Italien kämpft gegen Bosnien-Herzegowina um eines der letzten WM-Tickets. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Update, 23:35 Uhr: Italien raus! Italien scheitert im Elfmeterschießen und verpasst die Teilnahme an einer WM-Endrunde zum dritten Mal in Folge!

Update, 23:25 Uhr: Elfmeterschießen! Es muss tatsächlich das Elfmeterschießen herhalten, um einen Sieger in diesem Endspiel zu ermitteln. Nach langer Unterzahl schaffte es die Squadra Azzurra, sich über die 120 Minuten zu retten. Nun stellt sich die große Frage, wessen Nerven am Ende weniger gut sein halten werden. Gleich geht es weiter! Bosnien-Herzegowina vs. Italien: Finale der WM-Quali-Playoffs HEUTE ab 20:45 Uhr im Liveticker

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Update, 22:45 Uhr: Verlängerung! Italien muss zittern Die Verlängerung ruft! Nach einer langen italienischen Führung durch Kean glichen die spielbestimmenden Bosnier zehn Minuten vor dem Schluss durch Tabakovic hochverdient aus. Die Azzurris mussten allerdings ab der 42. Minute mit einem Mann weniger agieren, da Bastoni nach einer Notbremse vom Platz flog. Kean hätte Mitte der zweiten Halbzeit jedoch den Sack zumachen können. Die Großchance auf den Doppelpack ließ der Stürmer liegen. Ob ein Sieger in der anstehenden Verlängerung gefunden werden kann?

Update, 21:45 Uhr: Italien führt - ist aber nur zu zehnt Nach intensiven ersten 45 Minuten führt Italien in diesem Endspiel um ein WM-Ticket mit 1:0 gegen Bosnien und Herzegowina. Die Italiener gingen in diesem sehr emotionalen Kick mit ihrer ersten richtigen Torchance in Front. Vorausgegangen war diesem Kean-Treffer ein Riesenbock von Keeper Vasilj, der einen Fehlpass im Spielaufbau spielte. Ansonsten erarbeiteten sich die Hausherren durch viele leidenschaftliche Zweikämpfe die ein oder andere gute Torchance, bei welchen aber die Genauigkeit aber immer wieder fehlte. Bitter für Italien: kurz vor der Pause flog Bastoni aufgrund einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz. So dürfte uns im zweiten Durchgang eine noch heißere Nummer erwarten als bislang schon.

Update, 20:05 Uhr: Aufstellungen da Bosnien: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic - Dzeko, Demirovic Italien: Donnarumma - Mancini, Bastoni, Calafiori - Locatelli, Barella, Tonali, Politano, Dimarco - Kean, Retegui

WM-Quali live: So seht ihr Bosnien vs. Italien im TV & Stream Endet für Italien heute eine peinliche Durststrecke? Die "Squadra Azzurra" möchte endlich wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Zuletzt zog man zweimal in den Playoffs den Kürzeren. 2018 scheiterte die stolze Fußballnation an Schweden, vier Jahre später setzte sich Nordmazedonien gegen Italien durch. Gegen Bosnien-Herzegowina soll ein solcher Ausgang verhindert werden. In Zenica wartet auf den Weltmeister von 2006 aber wohl ein absoluter Hexenkessel. Zudem schob Schalke-Star Edin Dzeko den Druck ganz auf die Seite der Italiener. Nach dem Sieg von Bosnien-Herzegowina gegen Wales erklärte der Altmeister: "Sie sind eine große Nation, und da sie sich für die letzten beiden Weltmeisterschaften nicht qualifiziert haben, stehen sie unter Druck." Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.

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Bosnien-Herzegowina vs. Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt? Partie: Bosnien-Herzegowina vs. Italien

Wettbewerb: WM-Playoffs (Finale)

Datum: 31. März 2026

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Bilino Polje (Zenica)

Italien zu Gast in Bosnien: Läuft das WM-Playoff-Finale heute live im Free-TV? Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

Bosnien-Herzegowina - Italien heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen? Das Match zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien kann auf DAZN gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.

Bosnien-Herzegowina gegen Italien: Wo finde ich einen Liveticker zum Playoff-Finale der WM-Quali? Einen Liveticker für das Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien gibt es auf ran.joyn.de.

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Bosnien-Herzegowina trifft auf Italien: In welche WM-Gruppe kommt der Sieger? Der Sieger der Partie geht bei der WM in Gruppe B an den Start und trifft dort auf Kanada, Katar und die Schweiz.