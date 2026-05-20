Fußball
Europa League: "Die Hürde war zu hoch, viel zu hoch" - Pressestimmen zu Freiburgs Final-Pleite
Veröffentlicht:von SID
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Europa League: Fans leiden mit! "Freiburg wird gekocht"
Videoclip • 02:10 Min
Der SC Freiburg ist beim 0:3 im Endspiel gegen Aston Villa weitestgehend chancenlos. Die internationale Presse feiert vor allem Villa-Trainer Unai Emery, der seinen fünften Titel in der Europa League gewinnt. Eine Auswahl:
England
The Sun: "VILL IT BE - Unai Emery holt sich einen weiteren Titel, während die "Villans" Europapokalsieger werden."
The Telegraph: "Villa gewinnt die Europa League und beendet damit vor den Augen eines jubelnden Prinzen William eine 30-jährige Durststrecke ohne Titel."
The Times: "Aston Villa dominiert ein europäisches Finale wie keine englische Mannschaft zuvor. Traumtore von Youri Tielemans und Emiliano Buendía beenden Villas 44-jähriges Warten auf einen europäischen Titel, während Europa-League-Spezialist Unai Emery erneut zuschlägt."
Daily Mail: "Königliches Gütesiegel! Prinz William jubelt ausgelassen, als sein geliebter Verein Aston Villa in Istanbul die Europa League gewinnt und damit eine 30-jährige Durststrecke ohne Titel beendet."
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Italien
La Gazzetta dello Sport: "Der König der Pokalwettbewerbe hat erneut zugeschlagen. Unai Emerys Aston Villa holt sich den Europa-League-Titel mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Freiburg im Finale in Istanbul. Damit beschert der Trainer, der die Mannschaft aus Birmingham wieder auf höchstem Niveau etabliert hat, ihr den fünften Triumph in diesem Wettbewerb – nach den drei Titeln mit Sevilla und dem einen mit Villarreal."
Corriero dello Sport: "Der Vorhang fällt über die Europa League, und als Sieger geht die Mannschaft von Unai Emery, Aston Villa, hervor. Englische Jubelstimmung im Besiktas-Park in Istanbul, ein einseitiges Spiel mit Toren von Tielemans, Buendia und Rogers. Keine Chance für Freiburg mit dem Italiener Vincenzo Grifo."
Frankreich
L'Equipe: "Die Hürde war zu hoch, viel zu hoch für Freiburg. Der deutsche Verein bestritt am Mittwoch in Istanbul das erste europäische Finale seiner Geschichte und konnte Aston Villa und dessen spanischem "Zauberer" Unai Emery nur auf der Tribüne Paroli bieten."
Spanien
Marca: "Unai Emery gewann drei mit Sevilla, einen mit Villarreal... und heute Abend hat er vor den Augen von Prinz William seinen Titel als "Lord des Wettbewerbs" verteidigt, indem er seinen persönlichen "Fünferpack" erzielte und Aston Villa – Europapokalsieger von 1982 – wieder zu Ruhm verhalf, das seine Favoritenrolle unter Beweis stellte und Freiburg mit 3:0 besiegte."
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