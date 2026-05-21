Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM

WM 2026: Überraschung! Bayern-Juwel im Senegal-Kader

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

"Sane statt El Mala?!" Fans zerreißen Nagelsmann-Kader

Videoclip • 01:23 Min

Der Höhenflug von Bara Sapoko Ndiaye geht weiter. Nur wenige Wochen nach seinem Profi-Debüt beim FC Bayern, wurde der Youngster für Senegals WM-Kader berufen.

Youngster Bara Sapoko Ndiaye vom FC Bayern ist überraschend für den WM-Kader Senegals nominiert worden.

Wie Nationaltrainer Pape Thiaw am Donnerstag bekannt gab, fährt neben Topstars wie Sadio Mané und Nicolas Jackson auch der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Ndiaye kam erst zur Rückrunde zu den Münchnern und dort immerhin zu vier Einsätzen in der Bundesliga.

Rekordspieler Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye (beide FC Everton), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Pape Gueye (FC Villarreal) und Kapitän Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) sind weitere bekannte Gesichter im Kader.

Mit Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul) ist auch ein ehemaliger Kölner und Bundesliga-Profi Teil der 28-köpfigen Auswahl.

Bis zum 1. Juni wird Thiaw noch zwei Spieler aussortieren müssen. Folgerichtig kann sich Ndiaye noch nicht ganz sicher sein, ob er wirklich auch zur WM fahren darf.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: Senegal will sich für aberkannten Titelgewinn revanchieren

Der Senegal qualifizierte sich zum vierten Mal für eine Weltmeisterschaft. In Gruppe I treffen die Westafrikaner in der Vorrunde auf Vizeweltmeister Frankreich (16. Juni), Norwegen (23. Juni) sowie den Irak (26. Juni).

Thiaws Auswahl dürfte hochmotiviert in das Turnier gehen. Zu Beginn des Jahres gewann Senegal den Afrika-Cup, später wurde der Titel jedoch nachträglich aberkannt und Finalgegner Marokko zugesprochen. Senegals Spieler hatten nach einem späten Elfmeterpfiff zwischenzeitlich aus Protest den Platz verlassen.

Auch interessant: Kein El Mala? "Ist absoluter Quatsch!" Netzreaktionen zur Kader-Nominierung

Weitere WM-News