WM 2026
DFB-Kader für WM: Hoffenheim-Kritik nach Nagelsmanns Baumann-Entscheidung
Veröffentlicht:von Andreas Reiners
ran Fußball
DFB-Team: Manuel Neuer bei WM dabei! Nagelsmann erklärt Hintergründe
Videoclip • 02:23 Min
Julian Nagelsmann hat Manuel Neuer für die WM wie erwartet zur Nummer eins gemacht. Dass Oliver Baumann nur noch der Backup ist, kommentiert nun sein Klub.
Manuel Neuer ist bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada die Nummer eins.
Das steht seit der Bekanntgabe des Kaders der deutschen Nationalmannschaft durch Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag auch offiziell fest.
WM 2026: Julian Nagelsmann erklärt Nominierung von Manuel Neuer
"Jeder weiß, welche Aura Manu hat, welche Qualitäten er hat, was er einer Mannschaft gibt. Er wird der Mannschaft helfen", hatte Nagelsmann im Rahmen der Pressekonferenz erklärt.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:50 Uhr • Fussball
Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Hinspiel) im Livestream
205 MinBald verfügbar
Heute, 19:50 Uhr • Fussball
Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Hinspiel) im Livestream
205 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 22.05. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga-Relegation: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Hinspiel) im Livestream
205 MinBald verfügbar
Freitag, 22.05. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga-Relegation: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Hinspiel) im Livestream
205 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball
Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream
460 MinBald verfügbar
Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball
Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream
460 Min
DFB-Team: Degradierung für Baumann "ein Schlag"
Gleichzeitig rückt Oliver Baumann, der Neuer nach dessen Rücktritt infolge der EM 2024 vertreten hatte, ins zweite Glied zurück. Der Hoffenheimer ist also nur noch der Backup.
Nagelsmann wollte von einer Degradierung aber nichts wissen, obwohl er den 35-Jährigen in der Vergangenheit öffentlich zur Nummer eins erklärt und das Vertrauen ausgesprochen hatte.
Für Baumann wäre die Entscheidung für Neuer "natürlich ein Schlag" gewesen, sagte Nagelsmann und sprach von einer "Weltklasse-1b-Lösung, die wir installiert haben".
Die aktuellsten Fußball-Videos
ran Fußball
DFB-Team: Leroy Sane im WM-Kader - Nagelsmann nennt diese 3 Gründe
Videoclip • 02:24 Min
ran Fußball
DFB-Team: Julian Nagelsmann überrascht mit kurioser Sockenauswahl
Videoclip • 03:06 Min
ran Fußball
DFB-Team - Nagelsmann: Neuer-Entscheidung war "Schlag" für Baumann
Videoclip • 04:08 Min
Neuer-Comeback: Hoffenheim mit Spitze gegen Nagelsmann
Trotzdem bleibt vor allem angesichts der Kommunikation ein fader Beigeschmack, denn Baumann erfuhr durch die Medien vom anstehenden Neuer-Comeback. Nagelsmann hatte dafür viel Kritik einstecken müssen. Wie jetzt auch von Baumanns Klub, der TSG Hoffenheim.
"Am Ende ist es selbstverständlich die Entscheidung des Bundestrainers, wen er nominiert beziehungsweise aufstellt", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. "Was die Kommunikation und den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
In einem von der TSG veröffentlichten "Instagram"-Beitrag wurden die besten Paraden Baumanns gezeigt. "Es gibt nur 1 Oliver Baumann. Wir drücken Dir die Daumen, Oli", schrieben die Hoffenheimer dazu und stellten blaue und weiße Herzen dazu.
Auch interessant: Kein El Mala? "Ist absoluter Quatsch!" Netzreaktionen zur Kader-Nominierung
Mehr WM-News
WM
WM-Kader von Nagelsmann: Falscher Leak! El Mala nicht dabei
WM
El Mala, Neuer, Sane: So erklärt sich Nagelsmann - Pressekonferenz zum Nachlesen
WM
DFB-Kader: Diese Stars fehlen im WM-Aufgebot
WM
WM-Kader: So geht Nagelsmann voll ins Risiko - Kommentar
WM
DFB-Comeback: Nagelsmann erklärt Neuer-Nominierung
WM
Alles fix! WM-Gruppen auf einen Blick