ran Fußball DFB-Team: Manuel Neuer bei WM dabei! Nagelsmann erklärt Hintergründe Videoclip • 02:23 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann hat Manuel Neuer für die WM wie erwartet zur Nummer eins gemacht. Dass Oliver Baumann nur noch der Backup ist, kommentiert nun sein Klub.

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DFB-Team: Degradierung für Baumann "ein Schlag" Gleichzeitig rückt Oliver Baumann, der Neuer nach dessen Rücktritt infolge der EM 2024 vertreten hatte, ins zweite Glied zurück. Der Hoffenheimer ist also nur noch der Backup. Nagelsmann wollte von einer Degradierung aber nichts wissen, obwohl er den 35-Jährigen in der Vergangenheit öffentlich zur Nummer eins erklärt und das Vertrauen ausgesprochen hatte. Für Baumann wäre die Entscheidung für Neuer "natürlich ein Schlag" gewesen, sagte Nagelsmann und sprach von einer "Weltklasse-1b-Lösung, die wir installiert haben".

Neuer-Comeback: Hoffenheim mit Spitze gegen Nagelsmann Trotzdem bleibt vor allem angesichts der Kommunikation ein fader Beigeschmack, denn Baumann erfuhr durch die Medien vom anstehenden Neuer-Comeback. Nagelsmann hatte dafür viel Kritik einstecken müssen. Wie jetzt auch von Baumanns Klub, der TSG Hoffenheim. "Am Ende ist es selbstverständlich die Entscheidung des Bundestrainers, wen er nominiert beziehungsweise aufstellt", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. "Was die Kommunikation und den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden."

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