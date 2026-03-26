ran Fußball WM 2026: Italien ohne Chance? Netz freut sich auf Playoff-Drama Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Die letzten europäischen WM-Plätze werden im Rahmen der Playoffs ermittelt. Unter anderem sind Italien und die Türkei gefordert.

Die deutsche Nationalmannschaft und zahlreiche weitere Schwergewichte wie Spanien, Frankreich und England haben ihr Ticket für die WM 2026 längst in der Tasche. Für andere geht es nun in den Playoffs um alles oder nichts. In Europa kämpfen 16 Teams um vier verbliebene Tickets. Der prominenteste Teilnehmer am Playoff-Turnier ist - wieder einmal - Italien. Dem viermaligen Weltmeister droht nach 2018 und 2022 das dritte Quali-Aus in Serie. Am 26. und 31. März geht es nun für die Italiener und andere prominent besetzte europäische Teams wie die Türkei und Polen um die letzten Tickets. WM 2026: Wer ist qualifiziert und wer muss zittern? Italien droht das nächste Fiasko

WM-Qualifikation in Europa heute live: So laufen die Playoffs Das Playoff-Turnier besteht aus zwei K.o.-Spielen für die 16 teilnehmenden Teams. Dies bedeutet, dass sich in Runde eins acht Teams durchsetzen und dann in der zweiten Runde die Möglichkeit haben, das Quali-Ticket mit einem weiteren Sieg zu schnappen. Es wird dabei keine Hin- und Rückspiele geben, sondern immer nur ein einziges Duell. Fußball-WM 2026 - Qualifikation: Wann finden die Playoffs statt und wie funktioniert der Modus?

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WM-Qualifikation: Laufen die europäischen Playoffs heute live im Free-TV Nein, es gibt Stand heute keine Live-Übertragung der europäischen Playoff-Spielen im Free-TV.

WM-Qualifikation heute live: Wo gibt es einen Livestream zu den europäischen Playoffs? DAZN hat die Rechte für alle Playoffspiele und wird diese über die App oder die Web-Adresse im Livestream zeigen. Ausgewählte Partien könnten zudem in den linearen Kanälen DAZN1 und DAZN2 zu sehen sein. Voraussetzung ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Kostenlose Livestreams werden nicht angeboten. Deutschland vs. Ghana live: DFB-Länderspiel im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

WM-Qualifikation: Gibt es heute einen Ticker zu den Spielen der europäischen Playoffs? Ja. Die Quali-Matches können allesamt auf ran im Liveticker verfolgt werden.

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