Bundesliga
FC Bayern: Michael Olise für 200 Millionen nach Liverpool? Uli Hoeneß mit Ansage
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Talente im Aufwind: Vincent Kompany begeistert
Videoclip • 03:57 Min
Bayern-Star Michael Olise ist heiß begehrt. Uli Hoeneß macht in Sachen Spielerverkauf nun aber eine klare Ansage.
Michael Olise ist einer der größten Leistungsträger beim FC Bayern. Wenig überraschend häufen sich mehr und mehr die Gerüchte, wonach andere Topklubs an dem Offensivspieler interessiert sein sollen.
Jüngst wurde berichtet, der FC Liverpool sei bereit, Olise für 200 Millionen Euro zu verpflichten. Uli Hoeneß, seines Zeichens Ehrenpräsident beim Rekordmeister, hat nun dazu Stellung bezogen.
"Falls das stimmt, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen", sagte er laut "dpa" auf dem KI-Festival "data:unplugged" in Münster.
"Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen", so Hoeneß weiter.
Mehr Bundesliga-Videos
Olise-Abgang? Bayern macht sich keine Sorgen
Kürzlich hatte sich bereits Sportvorstand Max Eberl im Interview mit der "SportBild" zu der Thematik geäußert. "Michael hat bei uns einen Vertrag bis 2029, ohne Ausstiegsklausel - wir sind entspannt", konstatierte er.
Olise kam im Sommer 2024 von Crystal Palace für 50 Millionen Euro nach München. Neben Liverpool gelten auch Real Madrid und Manchester City als Interessenten.
"Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", zeigte sich auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zuletzt wenig sorgenvoll.
Und weiter: "Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler. Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können. Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiß, was er an uns hat."
Mehr Fußball-News
Fußball
Schalke 04: Sylla lässt seine Zukunft offen
Bundesliga
BVB-Star zu haben! Guirassy-Klausel wohl deutlich günstiger
Fußball
Champions League 2026: The Killers spielen vor Finale in Budapest
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Warum gibt es am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitag?
WM-Qualifikation Playoffs
WM-Quali in Europa heute live: Wo läuft das Playoff-Turnier im TV, Stream und Liveticker? - Italien muss zittern
Senegal plant Afrika-Cup-Präsentation