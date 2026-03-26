Bayern-Star Michael Olise ist heiß begehrt. Uli Hoeneß macht in Sachen Spielerverkauf nun aber eine klare Ansage.

Michael Olise ist einer der größten Leistungsträger beim FC Bayern. Wenig überraschend häufen sich mehr und mehr die Gerüchte, wonach andere Topklubs an dem Offensivspieler interessiert sein sollen.

Jüngst wurde berichtet, der FC Liverpool sei bereit, Olise für 200 Millionen Euro zu verpflichten. Uli Hoeneß, seines Zeichens Ehrenpräsident beim Rekordmeister, hat nun dazu Stellung bezogen.

"Falls das stimmt, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen", sagte er laut "dpa" auf dem KI-Festival "data:unplugged" in Münster.

"Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen", so Hoeneß weiter.