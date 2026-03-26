Champions League 2026: The Killers spielen vor Finale in Budapest

Nach Linkin Park, Lenny Kravitz und Anitta: Die US-Rockband The Killers wird dieses Jahr beim Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest auftreten.

Die US-Rockband The Killers wird im Vorfeld des Champions-League-Finales in Budapest spielen.

Dies teilten die Europäische Fußball-Union (UEFA) und die Band selbst am Donnerstag mit. "Es ist uns eine Ehre, die unglaublichen Teams und Spieler bei einem Spiel zu feiern, das zweifellos ein episches Match werden wird", hieß es in einem Statement der Künstler.

Beim Finale der Königsklasse 2025 in München hatte Linkin Park vor dem Anstoß für Stimmung gesorgt. Damals gewann Paris Saint-Germain seinen ersten Champions-League-Titel, in diesem Jahr hofft Bayern München auf den Triumph.

The Killers sind vor allem für Songs wie "Mr. Brightside" und "Human" bekannt.

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