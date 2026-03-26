FC Schalke 04: Stürmer Moussa Sylla lässt seine Zukunft offen

ran Handball Julian Köster über seine Schalke-Liebe: "Mit Dzeko schaffen wir es" Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Stürmer Moussa Sylla sorgt inmitten der Schalker Aufstiegsträume mit einer Aussage über seine persönliche Zukunft für Aufsehen.

Nach dem gescheiterten Wechsel zum New York City FC musste sich Stürmer Moussa Sylla zuletzt beim FC Schalke 04 hinter Winter-Neuzugang Edin Dzeko anstellen. Nun vermied der 26-Jährige ein klares Bekenntnis zum Zweitligisten, der drauf und dran ist, in die Bundesliga zurückzukehren. Hannover 96 und Jörg Schmadtke trennen sich nach nur 81 Tagen "Ich habe hier Vertrag. Aber wir wissen alle, wie es im Fußball laufen kann", sagte der 26-Jährige der "WAZ". Bei den Gelsenkirchenern hat Sylla noch einen Vertrag bis Sommer 2028.

schalke 04: Moussa Sylla hat mit geplatztem New-York-Wechsel abgeschlossen Während der Hinrunde zählte Sylla unter S04-Coach Miron Muslic noch zum Stammpersonal, dann wollte er im Winter zu MLS-Klub New York City FC wechseln. Daher verpflichtete der ambitionierte Zweitligist als Ersatz eben Altstar Dzeko. Als danach Syllas Transfer in die USA platzte, musste er sich hinter Dzeko einreihen und kam zuletzt zumeist nur noch als Joker für die "Königsblauen" zum Einsatz.

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Zuletzt durfte er aufgrund der Rot-Sperre von Dzeko aber beim 1:1 gegen Darmstadt von Beginn an ran und zahlte das Vertrauen mit dem Treffer zum Ausgleich prompt zurück. "Es fühlt sich immer gut an, ein Tor zu schießen. Tore zu schießen, ist eine Freude", sagte der Torjäger anschließend. Den geplatzten Wechsel nach New York hat er hingegen längst abgehakt. "Alles, was im Leben passiert, soll so passieren. Es ist Gottes Fügung", erklärte Sylla.

Schalke 04: Trainer Muslic stützt Sylla Um mitten im Aufstiegsrennen keine Unruhe aufkommen zu lassen, hat S04-Coach Muslic zuletzt in den höchsten Tönen von Sylla gesprochen. "Wir haben immer an Moussa Sylla geglaubt", erklärte Muslic beim Spiel gegen Darmstadt bei "RTL Nitro", "wir haben ihn auch bewusst diese Woche öffentlich stark gemacht, intern immer, aber vor allem öffentlich". Die Schalker führen die Zweitliga-Tabelle nach 27 Spielen mit 52 Punkten an und haben damit beste Chancen, die Rückkehr in die Bundesliga in dieser Saison zu realisieren.

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